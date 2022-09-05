【美食速報】綠植咖啡太子店推出黑色料理　買指定咖啡一杯送你綠植一棵

▲ 綠植咖啡店FSTW.COFFEE太子店推出黑色料理。（圖片由餐廳提供）

都市生活急促高壓，為了可以讓港人重拾活力，兩家分店的綠色植物主題咖啡店FROM SEED TO WISH（FSTW.COFFEE）以白色主調裝潢平靜心靈、黑色料理沉穩內心、以綠色植物啟動願望及以咖啡提升都市人的活力，為大家提供一個放鬆的空間，讓客人可以在疲憊中歇息。

太子店推出黑色料理

為了可以滿足客人不同的需求，位於太子及九龍灣的FSTW分別以兩種味道作主打。太子店主打黑色料理菜單，全店意粉換上墨魚麵，其中刺身帶子及香煎大蝦冷墨汁意粉，以大蝦、三文魚籽、木魚及芥末胡麻醬等材料製成，配上以刺身形式準備的帶子，微微芥末醬味道帶來清新口感。碟邊還配上綠植裝飾，加上乾冰效果，打卡一流。

▲ 全日早餐配竹炭窩夫，HK$118。（圖片由餐廳提供）

另外以竹炭粉特製而成的全日早餐配竹炭窩夫，與平日吃到的窩夫顯然不同，黑色窩夫刷新新視覺。還有全港首創Black Lemonade「黑色特調」，Lemonade加入竹炭粉，再以玻璃盒盛載及綠植包圍，配上乾冰效果，清新中帶點神秘。黑白脆胞奶昔以cookies & cream雪糕作底，加入曲奇碎，提升口感, 奶昔更可另加錢轉為燕麥奶。不得不提的是他們自家製作香蕉法式吐司與提拉米蘇，絕對是餐廳的甜品首選。而九龍灣店則以東南亞風味為主，備有黃薑飯、班蘭飲品等。

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除了一系列美食外，FSTW指招牌虹吸咖啡比一般手沖咖啡更加醇厚，直接從原產地訂購，再由本地烘焙師烘焙的咖啡豆。餐廳內更遍佈植物，包括仙洞龜背竹、黑魔法海芋及斑葉龍爪蔓綠絨等，讓客人欣賞及提供一個喘息空間。太子店與九龍灣店均以白色主調裝潢，以簡約為主。九龍灣店用玻璃磚牆作為點綴，以水磨石為材料造成地板與桌面，令空間倍添寧靜。太子店的不鏽鋼裝飾外牆、配上白與灰色牆身、金屬桌椅、透光玻璃磚牆，凝聚了一份冷靜。

Buy 1 [COFFEE] Get 1 [PLANT] Free

▲ （圖片由餐廳提供）

太子店更特設戶外空間，邀請到本地新生代多媒體藝術家Ameila於牆上及店內不同地方設計上各式綠葉圖案。喜歡綠植的大家，FSTW將會於2022年9月16日至18日，舉辦第3回「Buy 1 [COFFEE] Get 1 [PLANT] Free」活動，凡於活動期間購買指定單點咖啡一杯，即可獲贈指定綠植一棵。

FROM SEED TO WISH（FSTW.COFFEE）

太子店地址：太子通菜街210號地下

九龍灣店地址：淘大商場MCL戲院大樓地下

營業時間：

太子店星期一四：上午09時30分至晚上6時30分

星期五至日及公眾假期：上午9時30分至晚上9時

九龍灣店星期一至星期日：上午10時30分至晚上8時30分

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責任編緝：蕭雅文