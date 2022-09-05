【認罪候判】涉深水埗暴動廚師認罪　案情指有示威者向警署扔磚

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有示威者於2019年8月29日在深水埗警署外，高叫反修例口號，並以鐳射筆照向警署，事後有18人被捕。當中8名被告被控暴動等罪，25歲廚師今（5日）於區域法院認罪，其餘7名被告否認控罪，案件開審。控方案情指，案發時有5名身穿重裝備的示威者步向警署，再向警署旁的變電站扔磚。另外，相關片段顯示，25歲廚師曾以黑色發光物體照向警署，其間曾拉下口罩吸煙，隨後再跟隨人群跑走。

涉案被告依次為張嘉棟（21歲，學生）、田倬行（25歲，無業）、顧嘉杰（25歲，廚師）、冼穎聰（28歲，無業）、鄺煒心（17歲，學生）、馬紫妍（16歲，學生）、姚珈瑜（16歲，學生）及14歲女學生。

各被告被控1項暴動罪，控罪指他們於2019年8月29日，在深水埗警署對出欽州街一帶參與暴動。顧嘉杰、冼穎聰及14歲女學生另各被控1項在公眾地方藏有攻擊性武器罪，控罪指他們在同日同地攜帶1個能發出鐳射光束的裝置。

任職廚師的顧嘉杰今承認暴動及在公眾地方藏有攻擊性武器兩罪，其承認案情指，案發時有10多人於深水埗警署附近的天橋聚集，並高呼「光復香港，時代革命」等口號。警署附近亦聚集數十名示威者，他們以高叫反修例口號，並以鐳射筆照射警署內的警員。

有示威者其後走向警署附近的安全島，總督察沈立志（譯音）多次以擴音器發出口頭警告，其間有警員高舉藍旗，惟示威者未有離去。5名身穿重裝備的示威者步向警署，再向警署旁的變電站扔磚。

及至當晚11時許，仍有大量示威者聚集，並以鐳射筆照向警署，警方警告無效後，於短時間內作拘捕行動，並拘捕連同顧在內的18人。顧當時於桂林街被警員截停後搜出1枝鐳射筆，經檢驗後發現該鐳射筆在40米內直接照射下，可令眼睛受傷。相關片段顯示，顧曾以黑色發光物體照向警署，並曾拉下口罩吸煙，其後跟隨人群跑走。

其餘被告則不認罪，控方開案陳詞指，各人均於案發當日被捕，張、田、鄺及馬均於案發時在警署附近行走，其後跟隨人群跑動。冼則曾戴上防毒面具，其間曾除下面罩，露出面容。冼亦跟隨人群跑動，最終被警員截停，被搜出鐳射筆。

控方續指，姚曾手持發光物體射向警署，有白衣男將兩個口罩給予姚及14歲女學生。姚與14歲女學生走向警署旁的巴士站，以發光物體射向警署，最後跟隨人群跑走。

聆訊今午（5日）續。

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記者：梁錦麟