【上海名校】吳尊移居內地「讓孩子感受中華文化」　子女讀國際學校學費高達70萬

▲ 吳尊舉家移居上海後，安排子女入讀上海耀中國際學校。

近年港台藝人將發展重心移到中國內地，居住地點以上海最受歡迎，並安排星二代子女在上海讀書，其中上海耀中國際學校是一眾藝人的首選，最新加入的有「汶萊王子」吳尊。近日吳尊分享湊子女吳欣怡（Neinei）和吳鑫樂（Max）第一天上學的影片，可見兩人身穿上海耀中的校服。

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吳尊放棄安排子女澳洲升學，決定一家四口移居上海，揚言「讓孩子感受中華文化」，並希望他們學好中文，「希望小朋友比我更優秀，他們以後一定會感激我。」

▲ 吳尊親自送女兒返學。（影片截圖）

怎料吳尊於3月底舉家移居後遇上爆疫及封城，除了落街做檢測便足不出戶，其後一家人去北京生活過一陣子，惟北京5月也因疫情而禁堂食、關閉戲院等娛樂場所，令吳尊一度慨嘆「未來也很不確定。」

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隨著當地疫情緩和，吳尊一家的未來確定了，一對子女入讀名校上海耀中國際學校，在中國接受國際教育。日前吳尊在社交平台分享湊子女返學的影片，他與太太林麗瑩為子女食完早餐後，便一起送子女前往搭校車，吳尊稱這是孩子第一次在中國上學，所以在開學日好緊張。

自己感到有點緊張和不捨，但對於孩子來說，是個很好的成長經驗。勇敢出發吧！

下個月即將12歲的NeiNei長髮披肩，身穿淺藍色校服，背著粉紅色的書包，身高已經與媽媽平頭，大得好快。而Max上校車後不忘親吻和向爸爸揮手。最後吳尊對著鏡頭大喊：「吳欣怡和麥克斯，你們要加油，你們的父母永遠支持你們。」

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上海耀中雲集星二代

上海耀中國際學校近年雲集星二代，包括陳小春應采兒大仔Jasper、鄭希怡（Yumiko）女兒梁浸浸，楊千嬅丁子高兒子Torres，最近王祖藍李亞男的3歲半大女Gabby也入讀了上海耀中的幼稚園部。應采兒曾提及，在上海學校的中文程度比香港深很多，Jasper曾學中文學到哭。吳尊也希望子女學好中文，相信耀中的中文課程能滿足他。

▲ 耀中位於浦西的小學部校舍。（學校網頁圖片）

上海耀中是耀中在內地的首間分校，紮根上海近30年，現時在上海有5間分校遍布浦西浦東，為2至18歲的外籍學童提供幼兒至國際文憑大學預科（IBDP）課程，並採取雙語（英語和漢語）和多元文化教學模式。

▲ 耀中位於浦東的中小學部校舍。（學校網頁圖片）

該校學費高昂，小學學費由29.3萬人民幣（33.1萬港元）至29.9萬（33.8萬港元）不等；中學則由初中的32.7萬人民幣（約37萬港元）至12、13年級的33.8萬人民幣（約38.3萬港元）不等，估計吳尊的子女分別就讀初中和高小，學費總共約70萬港元。

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責任編輯︰林綺玲