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【空氣質素】環保署指受乾燥大陸氣流及熱帶氣旋影響　本港多區空氣污染達高至甚高

社會 15:06 2022/09/05

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(天文台實時圖片)

超強颱風「軒嵐諾」預料向東北移動，移向朝鮮半島至日本海一帶。環保署今日（5日）表示，下午2時在屯門、東涌、元朗的監測站錄得空氣質素健康指數達到8，屬於甚高。而荃灣、將軍澳及沙田空氣質素健康指數達到7，屬於高。

環保署指，受乾燥的大陸氣流及熱帶氣旋軒嵐諾的共同影響，本港大致晴朗及持續酷熱，和緩北至西北風帶來一股較高區域背景臭氧及粒子污染水平的氣流，亦不利於空氣污染物擴散。預料影響本港的珠江三角洲背景臭氧及粒子污染水平較正常為高，一般及路邊監測站的健康風險級別或會達高或以上水平。

當空氣質素健康指數處於甚高水平時，從事體力勞動戶外工作僱員的僱主應評估戶外工作的風險，並採取適當的預防措施保障僱員的健康，例如減少戶外體力消耗和在戶外逗留的時間，特別在交通繁忙的地方。當處於嚴重水平時，所有戶外工作僱員的僱主應評估戶外工作的風險，並採取適當的預防措施保障僱員的健康。

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責任編輯：余思嵐

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