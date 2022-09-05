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【網球新星】黃澤林青年組最後一戰　美網男單輕取巴拉圭對手晉32強

社會 15:21 2022/09/05

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黃澤林。(資料圖片)

香港網球新星黃澤林最後一次出戰青年組大滿貫賽事，今日(5日)在美國網球公開男單首圈以直落兩盤成績，輕取巴拉圭對手晉身32強。

2項青年組大滿貫雙打冠軍得主黃澤林，早前回港短休後，上月中已飛返西班牙繼續訓練。今次美網將是他最後一次參加青年組賽事，他今日在男單首圈登場，面對巴拉圭對手Martin Antonio Vergara Del Puerto，首盤第5局成功「破發」，以6：3先拔頭籌。

黃澤林第2盤乘勢追擊延續氣勢，最終以局6：2奠定勝局，直落兩盤輕取對手晉級，下圈將對戰美國的Aidan Kim。

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責任編輯：蘇文軒

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