【出行習慣】運輸署今起進行交通習慣調查　將發信邀請3.5萬住戶參與

▲ 左起：運輪署副署長(策劃及技術服務)邱國鼎、運輸署助理署長(策略硏究)梁世豪。(譚以諾攝)

運輸署今（5日）宣布，今起至12月進行「2022年交通習慣調查」，搜集市民的出行模式及習慣，以助規劃運輸設施及制訂運輸政策，調查將隨機選出3.5萬個住戶參與，住戶可選擇網上自行填問卷、電話訪問或面談訪問。

運輸署表示，調查需要3.5萬個住戶參與，署方會從政府統計處的資料庫中，以地址作單位隨機抽樣選出，被抽中參與調查的住戶今起將分批收到運輸署的通知書。住戶可透過不同途徑進行調查，包括經調查專頁填寫網上問卷，以及預約面談或電話訪問等，若通知信發出一個星期後，系統仍沒有收到住戶的預約申請或網上問卷，訪問員便會上門造訪，協助住戶完成調查。

調查收集的資料主要分為兩大類，第一類是各住戶成員的詳細出行資料，例如全日各行程的出行時間、使用的交通工具及轉乘地點和目的地等。第二類資料則是受訪者形成有關交通習慣的主要因素，以及對各種運輸設施的意見，例如選擇交通工具時的考慮因素和私家車的使用情況等，以便政府規劃未開的運輸系統。

受訪者參與調查期間只需提供基本資料，包括年齡層、出行紀錄及就業情況等資料，不需要提供身分證號碼、姓名幾出生日期等個人資料。受訪住戶所有成員均會獲邀參與調查，小童及長者若未能親自回答問卷，可由其他成員代答，預計每名成員需要約20分鐘完成問卷。

進行面談的訪問員會穿著湖水藍色制服，配戴由運輸署簽發附有個人照片的名片，並攜帶湖水藍色工作袋，方便住戶辨識。另外訪問員均需符合疫苗通行證要求，每周也會進行兩次核酸檢測，訪問時也須配戴口罩和護目鏡。

運輸署副署長表示，交通習慣調查每10年進行一次，而過去10年有不少運輸基建落成，包括東鐵綫過海段及屯馬綫等相繼開通；另外資訊科技也迅速發展，交通信息趨向實時，市民可以預先計畫行程及揀選最適合交通工具；且疫下市民在家工作或上課成新常態等，相信市民的出行習慣有不少改變，希望市民可以支持調查，讓運輸署掌握和評估這些轉變，以深入了解市民的需要，完成香港未來的運輸系統。

邱國鼎預計，調查需用1500萬元，與上一次調查花費相若，並目標明年年中發表首份初步數據報告，2023或2024年發表最終報告。

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記者：黃小冰