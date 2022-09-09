【急救脫髮】育髮、活髮不等於有效生髮　惟專業生髮配方幫到你

都市人生活壓力大，加上熱愛轉換頭髮造型，不論男女或多或少都有脫髮問題。常見的問題有頭髮變稀疏、髮質暗啞易斷、髮綫後移、M字額、頭頂分界綫變闊等。當出現以上的脫髮問題，很多人都會選擇吃保健品，或是使用一些護髮產品如防脫洗髮露、活髮精華，但其實市面上很多產品都只能強髮，並不能幫助生髮。要達到真正的生髮效果，惟專業的生髮配方幫到你，例如獲美國FDA認證的生髮成分Minoxidil，超過30年臨床實證，能有效生髮。推薦Regaine倍健生髮劑系列，備有Minoxidil 4重生髮配方，研究實證持續使用16星期達至明顯生髮效果，從根本改善脫髮問題。

▲ Minoxidil生髮配方能發揮4重生髮作用，助你重拾豐盈亮麗秀髮。

選生髮產品需看清認證及專業成分



市面上的護髮產品很多都只能達至護髮、強髮的效果，並未能助生髮，當中有些標榜中藥成分的育髮產品，亦無科研臨床實證支持，很多人使用後會發覺沒有甚麼大效用。與其不停左試右試，倒不如選擇有效生髮的專業產品來得更有效率。Regaine倍健生髮劑系列，共有含5% Minoxidil生髮劑的男士專用配方及含2% Minoxidil生髮劑的女士專用配方2款。產品針對遺傳性脫髮的問題，當中的Minoxidil生髮配方，能增加毛囊血液循環，令萎縮毛囊重新擴大，刺激毛囊由靜止期回復生長期，同時延長頭髮生長期，4方面令頭髮再生。加上榮獲美國FDA和香港衞生署雙認證，是皮膚科醫生No.1推薦的生髮品牌。

▲ 臨床實證16星期明顯生髮效果，改善各種脫髮問題。

16星期髮再生 從根本治「髮」



Regaine倍健生髮劑系列經臨床實證，持續使用16星期有明顯生髮效果。提提大家，一開始使用產品時，會有輕微的脫髮情況，這是由於為了有助重新長出濃密秀髮，需要先把不健康和較弱的頭髮脫掉，但情況不會持續超過2星期，請放心繼續使用。接着便進入生髮階段，16星期便有效刺激頭髮再生，效果明顯，隨後繼續使用產品，便可作穩定生髮的日常保養。Regaine倍健生髮劑系列毋須醫生處方，於萬寧配藥處、屈臣氏藥房及具有RX標誌藥房有售，方便易買。選購時，建議購買正廠產品，信心保證，安全有效，避免使用不知名的副廠代替品，才能有效減少安全隱憂例如皮膚敏感。

▲ Regaine倍健生髮劑系列有5% Minoxidil生髮劑的男士專用配方及含2% Minoxidil生髮劑的女士專用配方，如果女士脫髮情況嚴重，亦可選用5% Minoxidil生髮劑。

▲ Pregaine豐盈配方洗髮露（中性及油性頭髮適用）配方低敏親膚，適合每日使用。

潔淨頭髮毛孔 提升生髮效果



如果想生髮效果更好，日常的洗護也很重要，建議可配合使用Pregaine豐盈配方洗髮露（中性及油性頭髮適用）。產品專為脫髮人士研製，成分不含矽靈和色素，能有效清潔毛囊過量油脂、污垢和老化角質，保護頭皮及強健髮根。而且pH5.5低敏親膚配方，用後不會引起痕癢或敏感，經皮膚測試適合敏感肌使用，安全有效。頭皮毛孔潔淨不堵塞，便可回復自然豐盈，洗髮後再使用Pregaine倍健生髮劑，效果更事半功倍。Pregaine豐盈配方洗髮露於HKTVmall有售，訂購日用品時可以買來試試。

了解更多︰https://www.regaine.com.hk/



（特約）