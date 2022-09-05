【性侵女童】涉自稱大學生想做實驗性侵12歲自閉症女童　20歲男生否認強姦等罪開審

▲ 被告方嘉樂否認強姦罪開審。(林育慧攝)

20歲男生涉於所住大廈強姦患自閉症12歲女童，被控1項強姦罪及與13歲以下的女童非法性交的交替控罪，案件今於（5日）高等法院開審。控方開案陳詞指，被告尾隨事主離開升降機後，將她帶到後樓梯，要求親吻女生被拒。被告又自稱是大學生想做實驗，三度要求口交不果，其後涉強姦女生，

被告方嘉樂（20歲），報稱學生，被控1項強姦罪及與13歲以下的女童非法性交的交替控罪。控罪指，被告於2020年10月19日，於大圍某大廈樓梯，強姦X，交替控罪則指被告於同日同地，與12歲女童X非法性交。

控方開案陳詞指，被告與12歲事主X同住一大廈不同樓層，兩人互不相識。X有自閉症、專注力失調及過度活躍症，智商78，言語理解及談吐智力功能指數屬均邊緣範圍。

事發日下午約2時，X放學回家乘搭升降機，電梯內有被告、X及其他人。控方指X步出升降機後，被告跟隨，並拉X往後樓梯，被告問及X就讀年級，X回覆讀中一。被告要求X脫去口罩後，要求吻她，遭X推開。

被告又自稱是大學生，想做實驗，X拒絕。X其後遵從被告要求，將內褲褪至膝蓋位置，被告三度要求X口交被拒，被告又4次將下體性侵X下體，事後給予紙巾X清潔後離開。

X返回住所後，胞姐發現其情緒有異，X待母親回家後告知事情，同日報警。經法醫檢驗後，發現X陰道擦傷，與近期性交極為脗合，並於其校服發現精液。被告於翌日被捕，並於早前承認1項非禮罪。

聆訊明（6日）續

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記者：林育慧