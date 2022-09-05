【防疫措施】民建聯與馬來西亞商會代表及華僑會面　冀港盡快「復常」方便營商

▲ 民建聯今早第一站拜訪馬來西亞中華總商會。（陳學鋒Facebook相片）

民建聯本月派出三團出訪東盟五國，由港區全國人大代表陳勇帶領的星馬團，現正在馬來西亞考察，與當地商會代表及華僑會面。該黨表示，多提出希望香港可以盡快「復常」，令營商更為方便。

民建聯一行人昨日抵埗吉隆波，晚上拜訪當地港人代表，並於今晨拜訪馬來西亞的中華總商會，與會長丹斯里拿督盧成全及一眾代表交流。副團長、立法會議員陳學鋒表示，他們關注香港的防疫政策何時會全面放寬，又引述當地珠寶商人表示，過往參與香港貿發局香港國際珠寶展，為全世界規模最大的珠寶展覽，對當地整個行業有很大幫助。

陳學鋒又提及，對於當地商人而言，於香港設立總部，是他們踏入內地市場的第一步，當地商人及華僑亦表示，香港科學園集中很多優秀企業，他們亦有意赴港參觀，前提是香港放寬入境限制。陳學鋒引述他們表示，希望本港防疫措施可以盡快放寬，以發揮香港本身的優勢。

陳勇補充說：「大家首選總部都希望在香港，但如果限制太長時間，就不理想，可能影響我們周邊地區、大城市的競爭。他相信政府都積極想盡辦法增加香港競爭力。」他表示，會向港府反映，希望能夠在安全情況下，逐漸減免防疫措施，以讓年底舉行國際金融投資峰會及國際七人欖球賽，能夠更為便利。

早前捲入「洪門宴」風波的前民政事務局局長徐英偉亦久違亮相，與一眾黨員會見傳媒。他表示，現時防疫政策更為聚焦及到位，但若防疫政策更加深度開放，有助他們親身來港及大灣區城市尋找發展機會。他又指，當地華人及商界代表對於香港發展很大信心，希望國家及港府有更為清晰的政策方向，幫助他們參與香港的新規劃及大灣區發展，並進行更多解說，以及提供方向性的路線圖。

徐英偉被問及是否有意參選年底的港區人大代表選舉時，他回應說：「其他事大家留意著，有新訊息會跟大家說。」

【獨家優惠】百佳網店購物滿$800減$40折扣碼(500份)：https://topick.hket.com/article/3313011

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：陳葆琳