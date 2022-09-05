【IB攻略】生物科3種常見筆記方式　IB專家教寫筆記竅門助奪7

▲ IB生物科主要有3種筆記方式。（iStock圖片）

又到新學年，剛剛踏入IB課程的同學們應如何為新學年做好準備呢？今次筆者請來HKExcel教育中心的資深IB生物科專家Karina，和同學們分享如何能夠為生物科做好準備。

生物科一向給人印象都是內容多，所以整理出一份好筆記對生物科尤其重要，Karina分享到常見的生物科筆記有三種︰

第一種 – 「ALL in」，把所有學過的資訊都放在筆記裏。

第二種 – 「重點筆記」，有篩選地把重點放在筆記中。

第三種 –「常犯錯誤」，只記錄做題目時所犯下的錯誤。

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每一種筆記都各有優劣，要視乎同學的情況再決定運用哪種，甚至哪幾種。第一和第三種筆記比較容易理解，同學們通常在記「重點筆記」較容易遇上困難，一不小心就成了ALL in筆記……

第一，要寫重點筆記，一定要參照課程大綱生物科的課程大綱主要分為「Understanding」, 「Application & Skills」 和 「Guidance」 三部分，寫筆記時，同學務必把課程大綱裏的每項都看一遍，然後把相關的知識點整理在一起。

例如第一章第一節 – ”Introduction of Cell”中，“Understandings”裡的第一條就是要同學明白Cell theory，在 “Applications and Skills”的第一條則提及到Cell theory中必須要知道的三個特例，故同學們在記筆記時可以把這兩項放在一起 。

第二，重點筆記裡必須標明每節有哪些常見的Essay題目，再在過往的試卷中找到相關題目，整理出幾條問同樣概念的答案，再把答案放在一起對比，找出重點字眼，把答案消化後，就把重點字眼放到自己的重點筆記中，同學們甚至能試著收起答案，拿出白紙用自己的將題目重寫一遍。

希望各位同學都能夠從中得到靈感，找出最適合自己的筆記方法，製作出屬於自己的Level 7天書！

文章獲HKExcel IB Specialist授權轉載。

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