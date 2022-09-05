【黃Viu韓劇】韓劇女王李世榮孖李昇基演法律界CP 　「魷魚妹」李瑜美首度擔正演活滑冰女王

由「國民女婿」李昇基、「德任娘娘」李世榮主演的Viu Original年度心動韓劇《依法相愛吧》今晚（9月5日）在「黃Viu煲劇平台」強勢開播；《魷魚遊戲》「智英」李瑜美首度擔正的韓劇《精神教練諸葛吉》、「美魔女」金宣兒主演Viu Original原創劇集《The Empire：法之帝國》亦於稍後空降「黃Viu」，今年秋天不怕鬧劇荒！

改編自同名網路漫畫，Viu Original原創甜蜜韓劇《依法相愛吧》講述人稱「怪物天才」的前檢察官、現任大樓房東金正浩（李昇基飾）和十七年知己、四次元律師金宥利（李世榮飾）在法律事務所兼咖啡廳「Law Cafe」裡朝夕相處，由此展開一場甜蜜的法律界羅曼史。

▲ 原創韓劇《依法相愛吧》將於9月5日在「黃Viu煲劇平台」首播。

童星出身的李世榮去年憑藉《衣袖紅鑲邊》勇奪「女子最優秀演技獎」，更晉升「韓劇女王」之列；時隔五年，她再度攜手李昇基合作浪漫愛情喜劇！

早前該劇原著作者接受訪問，不但大讚二人是「近乎完美」的演員陣容，更直指沒有人比「雙李」更能詮釋他心目中的金正浩和金宥利！

另外由鄭宇、李瑜美、權律和朴世榮主演的韓劇《精神教練諸葛吉》講述因故被永久除名的跆拳道國家代表諸葛吉（鄭宇飾）變身心理教練，幫助陷入低潮的運動員走出陰霾，帶領他們重新站上舞台、對抗勝利者獨佔的不合理世界，展開真正勝負的故事。

▲ 精神教練諸葛吉_劇照03_車佳乙（李瑜美飾）

《精神教練諸葛吉》以運動為題材，除了主打熱血和正能量外，女主角李瑜美也是一大看點！

出道12年的瑜美過去多以客串或配角身份登場，直至近年透過《魷魚遊戲》和《殭屍校園》走紅，她也因此嶄露頭角、贏得首度擔正的機會，並在新劇飾演前滑冰女王車佳乙。

▲ 《The Empire：法之帝國》講述韓國最高法官貴族們的醜聞。



由「美魔女」金宣兒搭檔「韓流鼻祖」安在旭的Viu Original原創劇《The Empire：法之帝國》是一部講述夢想世襲的韓國最高法官貴族們的醜聞、以及揭開人性僞善與貪婪的電視劇。

「喜劇女王」金宣兒近年積極開拓戲路，今次她將飾演貴族出身、現任首爾中央地檢特殊部部長韓慧率，為了爬上更高位置，她開始磨刀霍霍，展現了野心勃勃的一面。除了金宣兒和安在旭，此劇亦雲集一眾好戲之人包括李美淑、林世美和申久等。

