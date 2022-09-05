【疫情焦點】新增10,021宗確診　近3,000人留醫63人危殆【不斷更新】

▲ 新冠疫情持續。(林宇翔攝)

新冠疫情持續，確診宗數破萬，衞生署衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮和醫院管理局總行政經理（綜合臨床服務）李立業今日（5日）出席疫情記者會，交代最新疫情。

今日新增10,021宗確診個案，包括9,869宗本地個案及152宗輸入個案，另錄8宗離世個案。

【17:01】

快測陽性個案近100%抽樣覆檢都是陽性，以留意病毒分支及防止虛報情況。

101歲死亡病人有心臟衰竭及未接種疫苗，7月因氣促入院，8月4日轉佛教醫院，9月1日確診，相信是院內感染。李立業佔計心臟衰竭及新冠病毒相互影響，影響其病情。

【16:56】

學生、教職員在社會感染風險會發生，面授課程重要，不希望貿然取消，故會精準防疫，減低爆發風險。

【16:51】

對於學校個案比較多，歐家榮指是預期之內，暑假前每日3、4,000宗，當時學校每日500至700宗，現時個案破萬，學校風險增加不少，當局會繼續精準防疫，家長每日要快測，避免將病毒帶入校園。如有個別班級爆發會建議停課。

【16:49】

歐家榮指，疫情趨勢繼續，仍未進入橫向及平台期。中秋佳節擔心外出，跨家庭聚會，呼籲緊守防疫措施，減少不必要聚會，有病徵不要出席聚會。

【16:43】

變異病毒株方面，BA.4/.5 佔67.9%，較前日進一步上升，90%是BA5、10%是BA4，推算BA.5佔整體個案61.11%、BA.4 佔6.79%、BA.2.12.1 佔5%、BA.2.2 佔27.1%



【16:37】

新增7間院舍出現感染，累計53間院舍出現個案。

學校個案方面錄3,444宗個案，當中有2,864學生、580名教職員，涉及1,169間學校，當中286名幼兒中心及幼稚園，467間小學，387間中學，29間特殊學校。

12間個別班級需停課，包括3間幼稚園、3間小學、5間中學、1間特殊學校。

【16:30】

李立業表示，2,915名病人留醫，新增396名新冠病人需要留醫，目前63名病人情況危殆，60人情況嚴重，16人在深切治療部留意。多8名患者離世，5男3女，年齡介乎56至104歲，其中6人未打齊3針疫苗，4人死因與新冠病毒有關。

小欖醫院有群組，病人服務助理周六確診，7名病人2名員工確診。

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記者：TOPick 港聞組