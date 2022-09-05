  • 32°C
香港時間 : 2022905日 (週一) 17:52
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 過敏 香港小姐2022 濕疹過敏大全 明日戰記 超市大搜查 李啟言 MIRROR演唱會 消委會 1萬消費券 靚太安樂窩
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【疫情焦點】新增10,021宗確診　近3,000人留醫63人危殆【不斷更新】

社會 17:10 2022/09/05

分享：

分享：

熱門 過敏 香港小姐2022 濕疹過敏大全 明日戰記 超市大搜查 李啟言 MIRROR演唱會 消委會 1萬消費券 靚太安樂窩

新冠疫情持續。(林宇翔攝)

新冠疫情持續，確診宗數破萬，衞生署衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮和醫院管理局總行政經理（綜合臨床服務）李立業今日（5日）出席疫情記者會，交代最新疫情。

今日新增10,021宗確診個案，包括9,869宗本地個案及152宗輸入個案，另錄8宗離世個案。

【17:01】

快測陽性個案近100%抽樣覆檢都是陽性，以留意病毒分支及防止虛報情況。

101歲死亡病人有心臟衰竭及未接種疫苗，7月因氣促入院，8月4日轉佛教醫院，9月1日確診，相信是院內感染。李立業佔計心臟衰竭及新冠病毒相互影響，影響其病情。

【16:56】

學生、教職員在社會感染風險會發生，面授課程重要，不希望貿然取消，故會精準防疫，減低爆發風險。

【16:51】

對於學校個案比較多，歐家榮指是預期之內，暑假前每日3、4,000宗，當時學校每日500至700宗，現時個案破萬，學校風險增加不少，當局會繼續精準防疫，家長每日要快測，避免將病毒帶入校園。如有個別班級爆發會建議停課。

【16:49】

歐家榮指，疫情趨勢繼續，仍未進入橫向及平台期。中秋佳節擔心外出，跨家庭聚會，呼籲緊守防疫措施，減少不必要聚會，有病徵不要出席聚會。

【16:43】

變異病毒株方面，BA.4/.5 佔67.9%，較前日進一步上升，90%是BA5、10%是BA4，推算BA.5佔整體個案61.11%、BA.4 佔6.79%、BA.2.12.1 佔5%、BA.2.2 佔27.1%

【16:37】

新增7間院舍出現感染，累計53間院舍出現個案。

學校個案方面錄3,444宗個案，當中有2,864學生、580名教職員，涉及1,169間學校，當中286名幼兒中心及幼稚園，467間小學，387間中學，29間特殊學校。

12間個別班級需停課，包括3間幼稚園、3間小學、5間中學、1間特殊學校。

【16:30】

李立業表示，2,915名病人留醫，新增396名新冠病人需要留醫，目前63名病人情況危殆，60人情況嚴重，16人在深切治療部留意。多8名患者離世，5男3女，年齡介乎56至104歲，其中6人未打齊3針疫苗，4人死因與新冠病毒有關。

小欖醫院有群組，病人服務助理周六確診，7名病人2名員工確診。

【TOPick診症室】椎間盤問題或影響日常細微動作　骨科醫生拆解不同徵狀成因

【獨家優惠】百佳網店購物滿$800減$40折扣碼(500份)：https://topick.hket.com/article/3313011

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：TOPick 港聞組

相關文章

【新冠肺炎】新民黨立法會議員陳家珮染疫　上周五曾與孫玉菡、葉劉同場
今日 13:46
【新冠肺炎】新民黨立法會議員陳家珮染疫　上周五曾與孫玉菡、葉劉同場
【長者確診】家庭醫生：緊急情況用抗新冠病毒口服藥減低重症　有病人自行停藥或令病情反覆
今日 10:33
【長者確診】家庭醫生：緊急情況用抗新冠病毒口服藥減低重症　有病人自行停藥或令病情反覆
【新冠疫苗】崔俊明：勿等第二代疫苗籲盡快打現有疫苗　第二代疫苗亦須先打齊三針
今日 09:57
【新冠疫苗】崔俊明：勿等第二代疫苗籲盡快打現有疫苗　第二代疫苗亦須先打齊三針
【疫苗接種】疫苗通行證擬降至5歲需打2針　兒童權利委員會：小朋友會感被受罰須考慮成長
今日 11:23
【疫苗接種】疫苗通行證擬降至5歲需打2針　兒童權利委員會：小朋友會感被受罰須考慮成長

你可能感興趣

【新冠肺炎】新民黨立法會議員陳家珮染疫　上周五曾與孫玉菡、葉劉同場
今日 13:46
【新冠肺炎】新民黨立法會議員陳家珮染疫　上周五曾與孫玉菡、葉劉同場
【長者確診】家庭醫生：緊急情況用抗新冠病毒口服藥減低重症　有病人自行停藥或令病情反覆
今日 10:33
【長者確診】家庭醫生：緊急情況用抗新冠病毒口服藥減低重症　有病人自行停藥或令病情反覆
【新冠疫苗】崔俊明：勿等第二代疫苗籲盡快打現有疫苗　第二代疫苗亦須先打齊三針
今日 09:57
【新冠疫苗】崔俊明：勿等第二代疫苗籲盡快打現有疫苗　第二代疫苗亦須先打齊三針
疫情 衞生防護中心 衞生署

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

【大腦殺手】29歲人妻按摩聞到腐臭味疑有隱情報警　突抽搐倒地驚揭患腦膠質瘤
15:34 2022/09/04
【大腦殺手】29歲人妻按摩聞到腐臭味疑有隱情報警　突抽搐倒地驚揭患腦膠質瘤
【阿Mo傷勢】So Ching發文回應李啟言近況　蘇芷晴引用名句表明決心
22:58 2022/09/04
【阿Mo傷勢】So Ching發文回應李啟言近況　蘇芷晴引用名句表明決心
【愛要及時】港媽猝逝前給放工後的兒子留飯　兒子按指示加熱飯菜吃下淚崩
18:30 2022/09/04
【愛要及時】港媽猝逝前給放工後的兒子留飯　兒子按指示加熱飯菜吃下淚崩