【中秋節】3個公園綵燈展周三起亮燈　維園設3個月亮球體高4.5米綵燈光影展（附圖）

▲ 維多利亞公園展出的七米高大型綵燈。(新聞處提供)

康文署今日（5日）表示，於9月7日至12日舉辦壬寅年中秋綵燈展，多組中秋綵燈將在維多利亞公園、東涌文東路公園及大埔海濱公園展出，而現正在香港文化中心露天廣場設置的光影藝術裝置《無間擁抱》會展出至9月25日。亮燈時間為每日下午6時30分至晚上11時，中秋節（10日）當晚的亮燈時間將延長至凌晨12時。

綵燈展的亮點是位於維多利亞公園的《圓月故事》綵燈光影展，由三個月亮球體組成，高度由3米至4.5米，呈現滿月、山巒及兔子，配合燈光顏色及亮度的變化，展示月兔相融的溫馨場景。在維園展示的還有多組不同主題的璀璨綵燈，包括由本地紮作藝術家許嘉雄以中式帆船載着康文署吉祥物「活力仔」及「思文喵」為主題創作、約七米高的大型綵燈《雙星伴月慶團圓》；另有由中小學學生親手製作的花燈、以駿馬和明月為題的大型走馬燈、十二星座的綵燈及令人重拾童趣的懷舊燈籠，營造歡欣共慶氣氛。



東涌文東路公園的燈飾以「花願‧樂園」為題，以滿園花海配合林鳥、繁花和小熊貓等五個綵燈組，帶給市民色彩繽紛的樂園。

大埔海濱公園以「團圓月‧月圓願」為主題，於公園內的水池、草地、香港回歸紀念塔等特色景點設置大型走馬燈、以許願紙鶴、紙船、孔明燈為造型等綵燈，寓意人月兩團圓。

今年的中秋綵燈展由香港賽馬會獨家贊助，是香港賽馬會撥款6億3千萬元支持特區政府為慶祝特區成立25周年而舉辦的多個項目之一，展示香港賽馬會將繼續秉持致力建設更美好社會的宗旨，與香港並肩同行。

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責任編輯：余思嵐