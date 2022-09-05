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【開學】中大教大開學日辦升旗儀式　都大恒大校長派禮物為學生打氣

社會 15:51 2022/09/05

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教大今早舉行升旗儀式。（教大提供）

4間大學今日（5日）開始新學年，其中香港中文大學及香港教育大學今早均舉行升旗儀式；都大及恒大校長則向學生派發禮物，為學生打氣。

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中大今早於新旗台舉行升旗儀式，中大校董、教職員、學生、校友等約200人出席。校長段崇智其後於本科生入學典禮上說，希望學生能抓緊每一個機會，擴闊視野：

很多事情或許未能盡如人意， 但千萬不要放棄。請緊記，你的所有經驗，不論好壞，都會對你有益，眼前的絆腳石都可以 讓你汲取知識，累積智慧，最終變成助你邁向成功的踏腳石。 我希望數年後當你回首大學生活時，你會為自己作為中大人所取得的成就感到自豪。

教大今早亦於校園內首度舉行開學禮暨升旗儀式，由教大學生負責升旗，逾350名師生出席。校長張仁良歡迎學生重返校園，又寄語新生積極參與不同活動：

我期盼各學生把握每個學習機會，增進知識，拓闊眼界。即使疫情影響我們的日常生活，我期望大家仍能以積極樂觀的態度應對。 

教大早前公布新學年恢復面授課堂，除開學日外，教大每個上課日均會於校園內升掛國旗，每周一和特別日子亦會舉行升旗儀式。

香港都會大學今日亦首天恢復面授課堂。校長林群聲今早連同副校長（學生事務及支援）郭予光在正校園向學生派發曲奇及飲品，林群聲勉勵學生說：「人生的路要自己走，成功要靠個人努力。」他又祝願學生們展開豐盛的學習之旅。

恒生大學今亦開學，恒大校長何順文、數名副校長等走訪校園，向學生派發打氣小禮品。何順文亦拍攝短片勉勵學生時刻以開放的態度與主動的精神，接受各種挑戰，互相砥礪前行，在課堂內外發掘自己的志趣與熱誠，進而充分發揮潛能，並建立自己的價值。

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責任編輯：黃悅晴

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