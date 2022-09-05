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【中秋好去處】星街與emmaAparty聯手呈獻中秋節藝術裝置　三大「肉包」打卡熱點

休閒消費 16:35 2022/09/05

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星街小區與台灣插畫品牌emmaAparty聯手呈獻「Star．Moon．Bunny兔月星辰」中秋藝術裝置。

今個星期六（9月10日）是一年一度的中秋節，在這滿月的節日，到處都是人月兩團圓的溫馨氣氛。無論想與知己輕鬆友聚，或是想找個地方隨心唞唞，享受溫柔的月光，灣仔星街小區都是不二之選！

由即日起至9月12日期間，星街小區與台灣插畫品牌emmaAparty聯手呈獻「Star．Moon．Bunny兔月星辰」中秋藝術裝置，帶來三大賞月場景。人氣兔子「肉包」帶您遊走於發光圓月與星星吊飾之中，更有為星街小區量身訂造的獨家角色「星兔」粉墨登場。

最新影片推介：古天樂劉青雲專訪

星街還有多個中秋驚喜待您發掘！「星願購物賞」送您人氣抹茶店Matchali x esca手工茶道素月餅，於傍晚6時後的合資格消費更可享額外港幣50元星街小區購物禮券。於星街小區Instagram專頁參加中秋節燈謎比賽，挑戰解謎，隨時贏得「肉包」精美紀念品。

emmaAparty由台灣作者林俞槿（Emma）於2009年創立，作者的英文名字結合代表Animals的A及派對的party，單單是品牌的名字已滲透著滿滿的童趣。品牌以擬人化的動物角色喚醒每個人心中的小孩，希望大家看到作品都能感受到真摯喜悅。最受歡迎的emmaAparty角色是「肉包」的兔子系列，其盞鬼表情及默默流露出來的幽默感俘獲不少粉絲歡心。

今個中秋，這個系列更有專屬星街小區的全新角色「星兔」加「萌」，令節日佈景生色不少，呈現出小區的獨特個性和文化魅力。

五大「肉包」兔子角色正以她們獨特趣緻的方式賞月，與絢麗動人的燈飾相映成趣，相信大家一定會被她們淘氣的模樣惹笑，月光下盡情釋放笑聲。

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星街小區 x emmaAparty「Star．Moon．Bunny兔月星辰」中秋節藝術裝置詳情

日期：即日起至2022年9月12日
地點：星街小區 （太古廣場三座外，包括永豐街及星街）

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責任編緝：馮雪怡

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