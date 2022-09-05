【失衡凶間】關楚耀演渣男與顏卓靈婚外情　羅孝勇與IG女神譚旻萱驚喜現身

▲ （左起）譚旻萱、羅孝勇、顏卓靈在《失衡凶間》合作。

電影《失衡凶間》由三部短篇《死場》、《唐樓》和《暗角》組成，其中《暗角》講述年青歌手悠雅，置新居以方便感情生活發展，可惜事與願違，情緒病愈益加重，屢治不癒，更在夢魘中被可怕眼神窺視，懷疑是多年前目睹的墮樓者死不暝目，令她分不清這是病，還是鬼魅纏身。

導演許業生找來新鮮的演員配搭，去扮演戲中的角色，恰巧演員們都是歌手出身非常切合角色設定。

曾橫掃2017年度樂壇最受歡迎新人獎的顏卓靈飾演戲中主角悠雅；而擁有男生單戀必聽金曲《你當我什麼》的關楚耀扮演悠雅的音樂監製兼男友Alan；叱咤樂壇組合銀獎得主Nowhere Boys的主音陳維諾（Van）則扮演對劇情至關重要的神秘角色；《超級巨聲2》季軍羅孝勇就扮演悠雅仰慕的前輩歌手；而IG女神譚旻萱（Mandy）亦有驚喜客串。

導演形容與這班演員合作過程輕鬆又愉快，特別點名較少演出經驗的Van。他讚道：「有場戲需要他爆喊，我問他應付得來嗎？他叫我給他60秒，原來他隨身有兩首歌一聽就會喊。結果不到60秒，他就情緒爆發，湧出眼淚，我相信他在演戲上有很大潛力。」

▲ 關楚耀與顏卓靈。

至於關楚耀在故事中演的Alan與顏卓靈飾演的悠雅發生婚外情，在愛情上拖拖拉拉，容易給觀眾渣男的感覺。

導演則為角色平反，說：「每個人做每件事前都會經過思考，Alan和悠雅相處年數不少，他對悠雅的感情也不屬輕浮，在我心目中他只是自私了吧，至於渣不渣，是旁人給他的批評。拍攝前我提醒阿關，不要想像去演一個渣男。屏幕中看着他從面對悠雅時的疲倦和內心掙扎，把人性心路的變化，演繹得淋漓盡致。」

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