【最新疫情】學校呈報3,444宗個案　12校個別班級停課一周

▲ 衞生署衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮。（譚以諾攝）

本港疫情持續，衞生署衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮和醫院管理局總行政經理（綜合臨床服務）李立業出席記者會，交代本港最新疫情發展。

今日有1,169間學校呈報3,444宗個案，涉2,864名學生及580名教職員，過去7日有737間學校呈報2宗或以上個案。當中592宗屬今日呈報、878宗為9月2日採樣或陽性個案、819宗為9月3日陽性個案、809宗為昨天的個案。

另外，有12間學校部分班級需要停面授課1星期，包括：

東區維多利亞幼稚園，15名學生中，有2名學生確診

屯門青松侯寶垣中學5C班，19名學生中，2名學生確診

沙田東華三院邱金元中學4B班，26名學生中3人確診

觀塘聖母潔心會福音秀茂坪幼兒中心暨幼稚園，K2班36名學生中，有6名學生2名教師確診

南區航海學校，2A及2B班各有3宗個案，確診學生居住於學校東翼宿舍4間房，相關宿生要停課

元朗通德學校6A班，30名學生中，有3宗確診

北區 International College HK 7.4班20名學生中有3宗個案

長洲聖心學校6B班，18人中有3人確診

屯門崇真書院6A班，25名學生中有3宗確診

九龍城Beacon Hill School 3C班，30名學生中有3宗確診

匡智屯門晨曦學校P1級，1名老師確診，由於與該級7名學生每天有接觸，學生多數時候沒有戴口罩，該級學生要停課

紅磡香港保護兒童會祈廉士日託嬰兒園，67名學生分為4組，其中嬰兒組及學步組均出現個案，由於涉及的學生年紀較輕，中心建議全部4個組別停課

今日學校確診個案數字飆升，歐家榮解釋，星期一的呈報個案數字通常會較高，因學校會將星期五下午至周末收到的呈報個案，一併於今日呈報。他說，過去7日有呈報2宗或以上的737間學校中，絕大部分個案之間都沒有關連，相信有關師生是在社區感染。他又說，由於社區個案多，學生與教職員於社區受感染風險亦隨之增加，今年7月底至8月初全港每日個案約3,000至4,000宗，當時每日學校個案約500至700宗；現時全港每日約1萬宗個案，學校個案增加屬預期之內。

歐家榮又說，學校確診數字增加，反映學校出現爆發風險較暑假前增加，強調要做好風險管控，提醒家長每天為學生做快測。他又表示，明白面授課對學生成長及發展重要，當局不會輕易貿然停止面授課程或全港停課，如學校出現個案，當局會進行調查，以針對性的方法，要求個別班別停課。

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記者：黃悅晴