【超市大搜查】部分牛奶添加劑或致腸炎　48款不含添加劑牛奶名單

▲ 48款不含添加劑牛奶及牛奶飲品名單。

牛奶的添加劑愈少愈好，但市面上牛奶產品琳琅滿目，應該如何挑選？TOPick檢視各大超市共58款牛奶及牛奶飲品，發現有10款含至少2種添加劑，例如「Carboxymethyl Cellulose（E466）」，中大曾發表報告，引述海外研究指E466會致腸發炎，症狀或伴隨終身。

TOPick近日搜羅市面56款牛奶及牛奶飲品，品牌包括「維記」、「十字牌」、「雀巢」、「明治」、「子母」等等，檢視各款產品的成分表是否標明含有乳化劑、穩定劑、酸度調節劑、調味劑等添加劑。

結果發現，有10款產品含至少2種添加劑，而其餘產品成分則較天然，基本上只含有牛奶、維他命等。而以下為48款不含添加劑的牛奶產品名單。

冷藏牛奶：

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常溫牛奶：

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部分添加劑會引致腸炎

中文大學曾於2017年發表有關炎症性腸病的報告，研究團隊指，海外有初步研究發現，食物添加劑與炎症性腸病有關。實驗中的老鼠進食添加劑「Carboxymethyl Cellulose （CMC，即E466」 及「Polysorbate 80」（P80，即E433）後，腸內有克隆氏症的發炎症狀，即腸道慢性發炎和潰瘍。

炎症性腸病可分為克隆氏症和潰瘍性結腸炎兩大類，患者的消化道會發炎和潰爛。發病年齡一般介乎20至40歲，症狀包括大便帶血和黏液、腹瀉、腹痛、體重下降、發燒及消化道以外的器官如眼睛、皮膚和關節發炎等，症狀更會終身伴隨病人。

含添加劑牛奶營養價值較低

腸胃及肝臟科專科醫生姚志謙曾表示，暫未證據顯示以上添加劑會為人體帶來甚麼影響，但含添加劑的牛奶，營養價值一般較純鮮奶為低，而鮮奶營養價值較高但容易過期，售價亦可能較貴。

他建議，如特別是要減重或控制體重需要的人，選擇脫脂奶為佳，可避免身體吸取過脂肪致膽固醇過高問題。

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責任編輯：沈佩珊