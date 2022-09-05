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【阿媽有咗第二個】台灣電影發行商被批評處理不當　龍祥發帖文回應鏡粉

娛樂 16:22 2022/09/05

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台灣電影發行商龍祥回應鏡粉。

由彭秀慧編劇、執導及監製，毛舜筠、MIRROR成員姜濤、柳應廷（Jer）領銜主演的港產片《阿媽有咗第二個》於香港叫好叫座，電影近日於台灣亦有上映，不過有鏡粉卻對台灣電影發行商的處理方式表示不滿，更發文批評對方。

【MIRROR成員】紅館意外發生一個月　Jer有感而發深夜直播唱《呼吸之間》

鏡粉以示不滿

鏡粉於IG限時動態發文寫道：

好傷心🥲呀媽有左（咗）第二個
係台灣要改名不特止仲淪
落到只係得幾間又舊又臭
又山卡啦（旮旯）嘅戲院有得睇🥲
龍祥你真係唔識架（㗎）喎😒

【阿媽有咗第二個】姜濤主題曲《風雨不改》今天上架 　鏡粉：唱出粉絲和鏡仔心聲

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台電影發行商回應

台灣電影發行商龍祥於FB專頁「龍祥電影粉絲專頁」發帖文回應，並寫道：

《#媽的星寵兒》來函照登！你敢標我就回
1.香港片名台灣人看不懂
2.信義威秀是全台票房最高影城
3.我們若不識貨幹嘛浪費錢代理
你的一句話抹滅了幕後一堆人的辛苦，小編謝謝你！
（註：是他特別在IG公開標註我們，要讓我們知道，所以對於他的疑問與不解，我們也只是提出解答而已）

最新影片：古天樂、劉青雲專訪

不少網民對此議論紛紛，有一些香港網民留言：「片名本來就會依當地民情不同。」、「戲名改得很好，有玩味又在地化，信義威秀更是一所好戲院。身為香港人表示不好意思，也多謝你們的努力。」、「非常尊重每個地方的文化背景，能在台灣播映感覺開心，希望更多觀眾喜歡這電影。」、「香港人表示超失禮。」、「謝謝台灣院線能安排港產電影上演。」

撰文 : TOPick柴犬出動

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