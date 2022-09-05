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【想得太多】馮皓揚上課一日即退藝訓班　「星級導師」袁偉豪：我欠咗你哋班傳媒？

娛樂 17:22 2022/09/05

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現年17歲的馮皓洋（羊羊）憑電影《媽媽的神奇小子》榮獲金像獎最佳男配角殊榮，翌日就到TVB上藝員訓練班課程表示希望改善懶音問題，但上了一課後感到不合適決定退學。

身為藝訓班其中一位客席導師的袁偉豪，因為被報導稱他為「藝訓班星級導師」大感不滿，覺得被人擺上檯，他轉帖相關報導怒轟：「我欠左（咗）你哋班傳媒？」但卻被網民認為他想得太多：「都唔知你嬲乜！」

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羊羊憑著電影《媽媽的神奇小子》中飾演「少年蘇樺偉」一角，勇奪第40屆香港電影金像獎「最佳男配角」，演技獲得肯定。但早在去年九月他已經宣布休學當全職演員，報名入讀今年的今年TVB藝員訓練班，更在獲得最佳男配角獎項後翌日開學。

當時已經有網民表示驚訝，覺得羊羊是「大學畢業重讀幼稚園」，而羊羊亦在上課一天後，覺得教學方式與其預期有落差，認為課程未必適合自己拓展演藝事業而決定退學。

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袁偉豪又動怒

藝人袁偉豪是今年TVB的其中一位客席星級導師，他曾經就羊羊退學一事接受媒體訪問，袁偉豪指自己上了兩堂課但未有見到對方，又向傳媒講述自己的教學心得。

網上平台「King Jer 娛樂台」就羊羊退學一事出了帖文，圖中特別寫到「藝訓班星級導師包括袁偉豪等」，表面上的一句陳述，卻觸動到他本人的神經。袁偉豪轉發帖文，有感被「擺上檯」的怒斥：「我欠左（咗）你哋班傳媒？」

網民反應

大批網民湧到袁偉豪的社交網站留言，有支持他的聲音，但亦有網民表示：「講嘅野有無與事實不乎？EQ咁低，如何生存落去？」、「睇晒成篇文都睇唔出邊到串親你，你嬲咩？」，更有網民搞笑地謂：「你撈娛樂圈咁耐，第一次比你娛樂到，加油！」

另外亦有網民覺得袁偉豪的理解能力有問題，認為帖文並無任何貶低他的成份：「會唔會係你太在意人地點睇你？十次有九次睇你上報都好似係因為你同人有分歧，你作為公眾人物做左咁耐你唔識自動波過濾下comment架咩？」

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過往紛爭

袁偉豪已非首次公開表示被「激親」，他曾在《萬千星輝頒獎典禮2020》亮相後被網友批評狀態大不如前，他事後發文表示：「儘管你們覺得我是結婚後走樣，甚至乎醜男也好！感謝大家在（連登）特意地為我開一個話題，來為大家抒發一下你們的壓力。」

與張寶兒結婚後，經常被指入贅張家、靠外父買豪宅等，每次他都非常在意，日前他更在直播中回應：「自己奮鬥咗咁多年努力，叫做有啲成績、市場接受自己、有好角色、搵到啲錢、儲到啲錢，仲要面對被話我食軟飯，嗰啲人真係好無良心。」所以過去兩年停止接受專訪，是為了避免製造機會讓大家談論自己。

撰文 : TOPick柴犬出動

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