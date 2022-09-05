【香港新市容】卓永興點名一區衞生情況「強差人意」　預告第二階段工作將美化市容

▲ 政務司副司長卓永興，早前與多名民建聯立法會議員，分別到港島西的西營盤，以及九龍中的紅磡視察。

政府正積極打擊衞生黑點行動，主責的政務司副司長卓永興，早前與多名民建聯立法會議員，分別到港島西的西營盤，以及九龍中的紅磡視察。卓永興視察後直言，紅磡區衞生情況強差人意。

民建聯在社交網站上載視察影片，卓永興在民建聯立法會議員李慧琼和鄭泳舜陪同下，在紅磡視察視察當區衞生情況。他直言：「的確是強差人意！我都去過很多區，這區真的實在是比較差一些。」

除了有後巷鼠患、垃圾棄置等問題，卓永興還提到，當區亦面對破舊天台僭建屋、垃圾收集站臭味等情況，強調當局已將有關問題記低，未來要思考如何從系統上着手解決。

對於殯儀相關行業被指霸佔街道，卓永興舉例指，不少後巷擺放了附近花店的鮮花，「若果我們做得很彻底時，對提供這個服務有甚麼影響？會不會令花價貴了？這些我們都要仔細考慮。」

他表示，若要長遠解決問題，當局要時間研究，但短期內政府部門可加強清洗和巡查。

另外，卓永興和鄭泳舜較早前亦聯同另一立法會議員陳學鋒，到西營盤正街一帶視察。陳學鋒指出，區內不少「橫巷」的公家地方都很整潔，但私家地方就因為在法例上有空間，成為放置垃圾的地方，甚至出現鼠患問題。

卓永興表示，現時有法例可針對「私家街」出現的部分情況，例如破渠等。但他同時承認：「（目前）似乎有一些東西，在法例上有一些空白，譬如堆積很多垃圾、物件等，這是會引起很多環境衞生問題的。」

他指出，「私家街」亦可以細分成很多種，當局要照顧不同類型的「私家街」，會研究如何在法例上作出修改，形容並非簡單問題。但他同時強調，當局不會抱住「私家街便留給私家業主處理」的態度。

卓永興又預告，在首階段重點打擊衞生黑點行動後，第二階段亦會開始着手美化市容，例如令街牌「乾淨一些」、「醒目一些」，以及在街上設置更多座位、種植樹木等，強調未來會向地區人士聆聽意見，確保公帑用得其所。

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記者：胡偉明