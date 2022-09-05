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【就是青春】陳柏宇不向參加者施壓　黃靜藍任「樹窿」曾樂彤做玩樂擔當

娛樂 18:02 2022/09/05

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（左起）曾樂彤、陳柏宇、黃靜藍 （黃建輝 攝）

香港開電視首個選秀節目《就是青春》今天（9月5日）舉行開鏡拜神儀式，其中16位參賽者，以及首度登場的「YOUnion」成員陳柏宇（Jason）、曾樂彤、黃靜藍，與余詠珊、何哲圖等一同現身，場面熱鬧！

陳柏宇：不以前輩身份施壓

同為「YOUnion」成員的歌手曾樂彤笑指也是協助隊長Jason，Jason則認為他們有些少是屬於「Emotional Support Group」，向參賽者提供情緒支援。

Jason認為未有被冠以「導師」之名是有原因，「我們不是教導、指導他們，當了解他們需要甚麼時，因應他們所需要的再讓他們選擇、思考，這對他們的發展是更多的幫助。」他補充指自己不是以前輩的身份施壓，不是一定要依從某一個方向。

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「YOUnion」各有功能

身為「YOUnion」的三位自稱各有功能，Jason認為自己屬「指指點點」，黃靜藍剛指自己是「樹窿擔當」，好讓參賽者向自己傾訴心事、開心或不快事，並會從旁關心參賽者。

曾樂彤分享自己被參賽者要求她帶自己去玩，她稱：「關於這一行是涉及很多事，我也可以與他們分享如何度過難關，再加上我被他們認定是『跳掣』，他們與我一起時就不會那麼大壓力。」

Jason、曾樂彤、黃靜藍均是今天初次與一眾參加者見面，三人均對年紀最小的參加者有印象，兼同樣表示不怕與一眾年輕參加者有代溝。黃靜藍、曾樂彤都被參加者問到如何美白、瘦身，他們大多都是比較關汪樣貌。

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黃靜藍不怕與男友「打對台」

黃靜藍（藍藍）過往主持過節目《靚女掃貨團》、《疫境中的餐桌》，是次成為「YOUnion」成員之一，即是會與現時效力TVB的男友李日朗「打對台」。

藍藍表示不擔心，又指一向與對方「打對台」。曾樂彤認為選秀節目也是每一個電視台也會出現，最重要是進步。

記者：陳曉柔、陳淑霖

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