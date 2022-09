【時尚教主】SJP獨家進駐連卡佛　Sarah Jessica Parker發揮《色慾都市》鞋痴本色

▲ Sarah Jessica Parker創立的個人品牌SJP獨家進駐連卡佛。

由Sarah Jessica Parker設計的個人品牌SJP現已於亞洲殿堂級奢華零售商連卡佛獨家發售,讓粉絲們驚喜欲狂。

Sarah Jessica在《色慾都市》(Sex and the City)系列中飾演一名愛鞋如痴的Carrie Bradshaw而聞名,該角色令她被譽為時尚教主,Sarah Jessica將她跳脫俏皮的都市時尚美學和專業時裝設計知識注入SJP by Sarah Jessica Parker品牌當中。

從優雅性感的高跟鞋到舒適的平底鞋、低跟涼鞋和各式靴子,所有SJP by Sarah Jessica Parker鞋履均以精湛手藝聞名於世的意大利托斯卡納手工製作,彰顯世界上最優秀鞋匠之鄉的美譽。

該品牌建立在三大原則之上:提供優質品質、採用中性顏色,以及標誌性的單層皮革鞋底。每款設計從名稱到獨特的線條輪廓,甚至每一雙鞋跟上的標誌性黑絲帶細節,為穿著者和Sarah Jessica帶來一個動人的故事。

SJP by Sarah Jessica Parker女性化系列當中的「長青」款式,打造出永恆的時尚風格並適合各個場合,不論是工作所需的端莊或是為娛樂的亮眼配搭。SJP by Sarah Jessica Parker所推出的經典款式每一季均推出不同新配色,一直深受鞋履愛好者歡迎。

新季以色彩絢麗的盛裝打扮去慶祝SJP by Sarah Jessica Parker隆重登陸連卡佛,為我們的衣櫥增添無限色彩。

