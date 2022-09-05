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【時尚教主】SJP獨家進駐連卡佛　Sarah Jessica Parker發揮《色慾都市》鞋痴本色

休閒消費 18:07 2022/09/05

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熱門 過敏 香港小姐2022 濕疹過敏大全 明日戰記 超市大搜查 李啟言 MIRROR演唱會 消委會 1萬消費券 靚太安樂窩

Sarah Jessica Parker創立的個人品牌SJP獨家進駐連卡佛。

由Sarah Jessica Parker設計的個人品牌SJP現已於亞洲殿堂級奢華零售商連卡佛獨家發售，讓粉絲們驚喜欲狂。

Sarah Jessica在《色慾都市》（Sex and the City）系列中飾演一名愛鞋如痴的Carrie Bradshaw而聞名，該角色令她被譽為時尚教主，Sarah Jessica將她跳脫俏皮的都市時尚美學和專業時裝設計知識注入SJP by Sarah Jessica Parker品牌當中。

最新影片推介：古天樂劉青雲專訪

從優雅性感的高跟鞋到舒適的平底鞋、低跟涼鞋和各式靴子，所有SJP by Sarah Jessica Parker鞋履均以精湛手藝聞名於世的意大利托斯卡納手工製作，彰顯世界上最優秀鞋匠之鄉的美譽。

該品牌建立在三大原則之上：提供優質品質、採用中性顏色，以及標誌性的單層皮革鞋底。每款設計從名稱到獨特的線條輪廓，甚至每一雙鞋跟上的標誌性黑絲帶細節，為穿著者和Sarah Jessica帶來一個動人的故事。

SJP by Sarah Jessica Parker女性化系列當中的「長青」款式，打造出永恆的時尚風格並適合各個場合，不論是工作所需的端莊或是為娛樂的亮眼配搭。SJP by Sarah Jessica Parker所推出的經典款式每一季均推出不同新配色，一直深受鞋履愛好者歡迎。

新季以色彩絢麗的盛裝打扮去慶祝SJP by Sarah Jessica Parker隆重登陸連卡佛，為我們的衣櫥增添無限色彩。

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責任編緝：馮雪怡

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