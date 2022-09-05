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【就是青春】洪韻騏自言與參賽者感情要好　要懂得調節心態由朋友變對手

娛樂 17:37 2022/09/05

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洪韻騏（Wincy）認為最緊要做好自己。（黃建輝 攝）

香港開電視首個選秀節目《就是青春》今天（9月5日）舉行開廠拜神儀式，出席人士包括「YOUnion」成員、《就是青春》參賽者、好好製作集團有限公司行政總裁余詠珊小姐、星演國際有限公司行政總裁何哲圖先生等。

最新影片：古天樂、劉青雲專訪

【就是青春】洪韻騏+余逸暳率先唱劇集主題曲否認大熱　Wincy大讚炎明熹是出色歌手

積極備戰 

一直被視為大熱、為炎明熹勁敵的19歲的洪韻騏（Wincy）接受TOPick訪問時表示對即將舉行比賽感到十分緊張，但幸好有其他參賽者在旁，會分擔壓力。

談到外界一直指她為炎明熹勁敵，會否感到很大壓力，對此Wincy說：「初時都有感壓力，但其他參賽者有鼓勵我以及我的唱歌老師都不停鼓勵和給予我支持，令我放鬆些，所以我覺得做好自己便可。（怎樣準備比賽？）不停練歌和練舞和減肥，希望可減5-6KG，現在晚上不吃飯，減吃碳水化合物和吃多些雞肉。」

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調節心態

她續指最需要改善自己心態：「之前覺得與參賽者一起玩很開心，但之後慢慢就會變成對手，所以都要懂得調整自己心態，我們都有說即使那一方輸了，也不可生氣，大家仍是很好的朋友。」

提到有那位對參賽者，自己會視為勁敵，Wincy說：「我覺得大家都很厲害，大家現時還未見到他們的實力，就如曾琸庭跳舞很厲害，余逸暳﹑梁樂童和溫曉晴都是唱得之人。」又指現時修讀音樂，希望將來可作曲自己唱。

記者:陳曉柔﹑陳淑霖

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