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【本地展覽】「香港潮州節」本月22日舉行　逾百攤位展銷潮汕美食及工藝品

政治 17:23 2022/09/05

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今年「香港潮州節」以「品味‧潮汕」雲旅遊爲主題，展銷潮汕美食及工藝品。

由香港潮屬社團總會主辦的第三屆「香港潮州節」，已定於本月22至26日舉行，香港會議展覽中心舊翼展覽廳3GF，一連五天以「品味‧潮汕」雲旅遊爲主題，推廣潮汕四市汕頭、潮州、揭陽及汕尾的文化特色。

相隔5年後籌辦的潮州節，除了移師會展室內場地之外，亦重點推廣潮人品牌產業，屆時將設超過100個展銷攤位，涵蓋潮汕美食，包括牛丸、魚蛋、滷水鵝、盆菜、魚皮餃、綠豆餅、單樅茶、糕點、粿類，也有木雕、手拉壺、潮繡、陶瓷等精緻工藝品，每天更包括被譽為「南國之花」潮劇的不同文藝表演。

今屆「香港潮州節」每日將安排「潮人會客室」，邀請潮人精英及社會名流，暢談對潮州文化的感受；成功潮人後輩舉辦「薪火相傳」分享會，展示香港潮人秉持先賢的優良傳統，繼續難苦奮鬥的作風。

民政及青年事局副局長梁宏正今出席新聞發佈會表示，今年「香港潮州節」配合創新科技，通過線上直播、視頻等方式介紹潮汕風光，又以別開生面的方式展示潮汕的獨特風土人情，既可加深市民對祖國的認識，亦有助他們加強民族和文化自信。

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責任編輯：陳葆琳

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