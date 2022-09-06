【TOPick診症室】骨科醫生拆解椎間盤治療 有何患者須考慮手術處理？
社會 09:00 2022/09/06
骨科專科醫生黃淦剛在上集《TOPick診症室》節目表示，若脊髓型神經受壓影響，由頸椎到胸椎到腰椎，身體會出現麻痺情況，早期是協調問題，例如扣鈕、拿筷子夾食物等，會開始感到不穩定，做不到平時動作，這些為早期象徵。詳情即看【下一頁】
骨科專科醫生黃淦剛在今集《TOPick診症室》節目解釋如何做椎間盤手術。黃醫生指，病人有時受傷後出現急切性轉變，例如神經功能障礙、手部位置差了，這些會作一系列檢查，醫生能解釋手術可幫助病人，就會幫助病人做手術。醫生稱，椎間盤置換通常為較年輕病人，以及椎間盤退化性病變屬於早期，要做很多檢查，包括磁力共振、電腦掃瞄。
另外，黃醫生提醒，若在頸椎痛外，如肩膀、手部、腳部坐骨神經，擔心椎間盤突出，甚至有機會壓著神經線，建議求醫。密切留意《TOPick診症室》
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記者：余思嵐