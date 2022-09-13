裝修攻略：開放式廚房設計　留意4大重點

傳統住宅多數原裝配備「梗廚」（亦稱圍封式廚房），但年輕人喜歡在家好招呼親朋好友，打通餐廚區域的開放式廚房設計就更合心意，加上不少近年落成的新樓都採用開放式廚房，也令這個裝修設計大受歡迎。就算是購入二手住宅單位，屋主也可能會考慮開放式間隔，除了把煮食空間融入客廳，亦可增加室內空間感。經過多番資料搜集，馬上與大家分享以下幾個要點，拆解開放式廚房設計常見的疑問！



要點1：留意廚房結構



購入二手物業大多是「梗廚」，如果想擁有開放式廚房的空間感，在改裝前，建議先檢查廚房牆身是否主力牆，因為主力牆是支撐大廈的主體，不可以改動。



由於廚房結構受消防條例監管，在改裝「梗廚」前，要留意當中提及的條件，需要向屋宇署註冊，並徵詢認可專業人士的意見，亦建議與新樓一樣，安裝煙霧感應器及消防花灑頭等合乎規例的消防設備，及查閱大廈公契是否容許改建工程等。假若私下進行改裝，一旦發生火警，未必能夠獲得家居保險及樓宇保險（俗稱火險）賠償，所以建議準備裝修的業主小心規劃。



要點2：考慮整體設計統一



開放式廚房能將客飯廳與廚房融為一體，在設計上就需要統一考慮，令家居佈置更和諧整潔。近年室內裝修流行淺色主調，更顯空間感。在選擇開放式廚房的電器和爐具時，可以選用嵌入式設計，與整體簡潔統一。廚櫃方面，也以選用配合客飯廳裝修風格的物料，並採用無把手抽屜設計，令廚房更美觀時尚。



要點3：明火或無火煮食同樣可行



有人誤以為開放式廚房要犧牲明火煮食，其實無論無火或明火煮食在改裝開放式廚房時均需要符合特別消防要求。根據《氣體安全條例》，並沒有對安裝於開放式廚房的煮食爐具種類包括氣體煮食爐有所限制，只要將煤氣爐安裝於配備可打開並通風的窗戶及相關設施的房間，即可採用明火煮食。所以設計開放式廚房也不需要擔心中式炒菜「冇鑊氣」，一樣可以享用到猛火快炒的美味。

▲ 只要合乎條例的開放式廚房均可採用明火煮食。

要點4：注意油煙問題



有業主曾提及開放式廚房有機會於煮食時導致油煙四散並攻入客飯廳，令牆身、傢俬沾上油漬。要減少油煙的關鍵並非明火或無火煮食，而是在於一部性能良好的抽油煙機。



為開放式廚房挑選抽油煙機時，可先參考以下元素，比較不同抽油煙機的功能和優勢。煮食期間，性能良好的抽油煙機應配備強勁抽風力，以便徹底清除煎炸炒等過程產生的大量油煙，亦可減省清潔牆身及家中油煙及異味的時間。



此外，即使煮食時有使用抽油煙機，但肉眼難見的殘餘油煙仍未盡數散去，建議應選用配備延遲關機功能的抽油煙機，在煮食後繼續運作5至10分鐘後自動關閉，徹底清除殘餘油煙氣味，同時散去開放式廚房的熱空氣，保持廚房或室內清爽。

▲ 抽油煙機應配備延時關機功能，可減少油煙積聚在廚房或牆身的問題。

詳情：https://bit.ly/3TP9Ip8

（特約）