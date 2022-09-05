【4區污水陽性】涉沙田雅典居及薄扶林置富花園等多個屋苑　派26萬個快測包

▲ (林宇翔攝)

政府今日（5日）表示，沙田、南區、屯門、油尖旺污水檢測結果呈陽性和病毒量相對較高，當區的民政事務處將會陸續向以下地點的居民、在地工作清潔員工和物業管理員工派發合共約26萬個快速抗原測試包，供他們自行檢測，以輔助識別感染者。



快速測試



沙田區 — 沙田頭村、沙田頭新村、田心村、顯田村、上徑口、下徑口、嘉華星濤灣、天宇海、海典灣、富寶花園、錦龍苑、雅典居、濱景花園、碧濤花園一至三期及翠湖花園

南區 — 置富花園、置富花園－雅緻洋房及南灣

屯門區 — 山景邨、楊小坑村、瓏門、怡峰園、良田村、新墟村及菁雋

油尖旺區 — 水渠道與花園街附近一帶住宅（按附件）

以快速抗原測試首次取得陽性結果的人士可透過「2019冠狀病毒快速抗原測試陽性結果人士申報系統」網上平台申報。若市民使用網上平台有困難，可致電183 6119自動系統登記身分證明文件及電話號碼。衞生署衞生防護中心會於稍後聯絡有關人士，以完成申報程序。

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責任編輯：余思嵐