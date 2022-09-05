【重男輕女】媽媽重男輕女30歲弟弟啃老不工作　出嫁女兒：在婆家和娘家都是外人

▲ 在傳統社會中，重男輕女嘅情況十分嚴重，覺得女生養大就是別人的，但亦都因為咁，好多兒子都會被父母寵壞，成為啃老族。

在傳統社會中，重男輕女的情況十分嚴重，即使現在男女平等，守舊的父母依舊如此。有網民在社交平台呻爆，表示媽媽從小偏愛弟弟，她因事帶孩子搬返娘家暫住，媽媽態度依舊，甚至比以前更加寵愛弟弟，讓她心灰慨嘆：「嫁出去的女兒就是潑出去的水，在婆家也是外人，連回娘家也是外人。」

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日前，台灣有出嫁的女兒在爆怨公社發帖，主題為「有沒有人在家是被媽媽當草可有可無的阿？」她大吐苦水，指母親重男輕女，自小已經偏愛弟弟，在媽媽眼中弟弟是寶，即使弟弟已經30歲，在家啃老不工作，整天只玩電腦，不然就等吃飯跟睡覺！而她因某些原因搬回娘家暫住，親生媽媽卻要她做所有家務，

包括我在忙，我媽也不會幫我顧小孩，除非我開口！然後我沒做好我媽就會瘋狂罵我.... 昨天心裡很不平衡的跟我媽吵，為啥平平都是妳的小孩，我就要做全部的事情，另一個整天混吃等死妳也沒要他做事？ 然後我媽就爆炸了！！！

被啃老弟串爆

她同媽媽開火慘被媽媽罵，「妳是女生本來就該做！妳是媽媽本來就該做！不然妳搬出去阿！」樓主質疑媽媽時，得寵弟弟也加入戰團，竟開口罵樓主「早就說不讓妳搬回家裡的！！」讓樓主極度生氣，

我弟有啥資格說我？家裡最廢的人叫我別回娘家！

向現實低頭，樓主沒有選擇，只能啞忍暫時住在娘家，但到將來某一日，她和孩子也會搬出去，

現在真的覺得，嫁出去的女兒就是潑出去的水，在婆家也是外人，連回娘家也是外人。

媽媽眼中只有兒子

樓主只有一個弟弟，但媽媽的眼中也只有兒子，就算在電話裡，媽媽跟別人講過有兩個小孩當然會偏心一個！也明白娘家沒有義務要讓他們住...以前結婚，也是他們小家庭自己住，因為某些困難暫時回娘家暫住而已！只是純屬報怨....大家同是這家的孩子...為什麼就這麼不公平？

因為我弟已經被寵習慣了，他的想法有時候很自私，出去買東西吃，他只會買他自己的或是他跟我媽的，而我每次都會買他們一起的食物或東西。

身為家姐的樓主，也未必可以使喚被寵壞的弟弟，就算偶爾叫他幫忙，還要看他心情！並會嫌樓主很麻煩或是叫她自己想辦法解決，但弟弟平常在家就會著家姐煮飯，

我出去時他們就自己去吃好料的，但在家要買我的食物時，就挑便宜的吃就好.....我媽通常只會喊我做事！或是對我的兒子很厭煩，而我弟整天除了睡覺跟吃飯以外，都是坐在電腦前爽玩他的遊戲跟看影片，我媽也沒怎樣...

辛苦一點 搬走吧

樓主慨嘆隨著歲月，媽媽越來越嚴重的偏心弟弟，而貼文一出，即引起熱議，網民一致安慰樓主，著她應該搬出去，「租房子辛苦一點也值得，然後跟家裡斷絕往來」、「搬家吧～對妳對小孩比較好」、「忍一忍等搬出去前勸妳老媽自己多存點錢養老，然後斷絕關係，等她又老又病的時候看他們母子怎麼相依為命」、「重男輕女的觀念下，女兒的悲哀…」、「我媽也是重男輕女，覺得女生養大就是別人的，直到發生很多事情後，才體會女兒貼心。」另外有網民指樓主不能決定自己父母的喜好或是行為，只能對自己好一點，別再被這些人勒索。

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責任編輯︰王明芳