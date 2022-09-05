  • 31°C
香港時間 : 2022905日 (週一) 19:32
靚太生活雜誌

會員專區

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 過敏 香港小姐2022 濕疹過敏大全 明日戰記 超市大搜查 李啟言 MIRROR演唱會 消委會 1萬消費券 靚太安樂窩
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【兒童長高】攝取蛋白質助骨骼肌肉增長　營養師5大飲食貼士把握增高黃金期

兒童健康 18:17 2022/09/05

分享：

分享：

熱門 過敏 香港小姐2022 濕疹過敏大全 明日戰記 超市大搜查 李啟言 MIRROR演唱會 消委會 1萬消費券 靚太安樂窩

營養師分享5大飲食貼士，助家長為小朋友把握增高黃金期。

今年學童的暑假縮短了，不少媽媽都向我訴苦，一來心痛孩子少了休息；二來自己也要隨時候命照顧孩子的功課和飲食作息。

有兩位可愛兒子的Grace說：「我為小兒子報了游泳班，希望他可以多刺激骨骼增長，高得快些。」

「由孩童時期開始建立和發展運動習慣，既學到求生技能，對他日後成長、心理韌性也有莫大益處。有研究發現，長期接受游泳訓練的孩童，因受浮力影響，骨質密度比同齡者低，故建議配合適量陸上運動，例如跑步、網球、羽毛球等，幫助骨骼健康成長。」我說。

「那麼，在飲食上有甚麼要留意？」

最新影片︰

「第一、要確保骨骼肌肉增長，必須攝取足夠的低脂優質蛋白質和熱量，如瘦肉碎、牛柳、雞髀肉、雞蛋、豆腐等；少吃加工肉（如蟹柳、丸類、腸仔等）。第二、骨骼強健必須攝取足夠鈣質。四至六歲小朋友，每日鈣質建議量為八百毫克；七至十一或十三至十七歲均為一千毫克；十一至十三歲則要一千二百毫克。建議兩歲或以上小童可飲低脂奶，五歲或以上宜飲脫脂奶。每杯牛奶或加鈣無糖豆漿約提供三百至五百毫克鈣，你的小兒子今年升小二，每日飲兩杯就可以了。此外，亦可進食多些含鈣豐富的食物，如：一磚硬豆腐約有三百毫克、一片低脂芝士約含一百至二百毫克、一條茄汁沙甸魚（連骨）則有一百毫克，而銀魚乾和櫻花蝦都屬高鈣食材，可多入饌。」

Grace說道：「完全明白了！」

「除優質蛋白質和鈣質之外，做運動時多曬太陽，也有助身體製造維他命D，又或者吃蘑菇、大啡菇、舞茸菇、三文魚、鯖魚等，當中的維他命D也有助鈣質吸收。多吃維他命C豐富的水果，也有助促進肌肉的合成，例如番石榴、橙、奇異果、火龍果、士多啤梨、藍莓、木瓜等。別忘了要盡量哄他早睡，好讓生長激素能夠幫助小朋友長高，也好讓你能夠早點休息。」我笑着說。

全文刊登於《香港經濟日報》，原題為「把握增高黃金期

【獨家優惠】限時搶屈臣氏網店購物滿$450減$50折扣碼︰https://bit.ly/3Aa0qvT

【名師試題教室】睇片連工作紙  中英數必學單元︰https://bit.ly/3sEeM3Q

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載︰https://bit.ly/34FTtW9

TOPick推出「Band1學堂」，更多教育升學資訊︰https://bit.ly/3a6HT6T

撰文︰註冊營養師 盧綺欣

相關文章

【兒童增高】10歲男童發育慢4年身高僅110cm　醫生揭兩個睡眠壞習慣致矮人一截
10:25 2022/09/02
【兒童增高】10歲男童發育慢4年身高僅110cm　醫生揭兩個睡眠壞習慣致矮人一截
【兒童長高】爸媽亂餵孩子食鈣片鈣粉助增高　醫生拆解生長秘訣靠蛋白質
18:58 2022/08/10
【兒童長高】爸媽亂餵孩子食鈣片鈣粉助增高　醫生拆解生長秘訣靠蛋白質
【兒童增高】小五兒子高163cm暴風抽高　營養師媽媽傳授7大生活習慣助增高
19:16 2022/08/01
【兒童增高】小五兒子高163cm暴風抽高　營養師媽媽傳授7大生活習慣助增高

你可能感興趣

【兒童增高】10歲男童發育慢4年身高僅110cm　醫生揭兩個睡眠壞習慣致矮人一截
10:25 2022/09/02
【兒童增高】10歲男童發育慢4年身高僅110cm　醫生揭兩個睡眠壞習慣致矮人一截
【兒童長高】爸媽亂餵孩子食鈣片鈣粉助增高　醫生拆解生長秘訣靠蛋白質
18:58 2022/08/10
【兒童長高】爸媽亂餵孩子食鈣片鈣粉助增高　醫生拆解生長秘訣靠蛋白質
【兒童增高】小五兒子高163cm暴風抽高　營養師媽媽傳授7大生活習慣助增高
19:16 2022/08/01
【兒童增高】小五兒子高163cm暴風抽高　營養師媽媽傳授7大生活習慣助增高
兒童健康 鈣質 蛋白質 維他命 運動 營養師

最高瀏覽

【大腦殺手】29歲人妻按摩聞到腐臭味疑有隱情報警　突抽搐倒地驚揭患腦膠質瘤
15:34 2022/09/04
【大腦殺手】29歲人妻按摩聞到腐臭味疑有隱情報警　突抽搐倒地驚揭患腦膠質瘤
【阿Mo傷勢】So Ching發文回應李啟言近況　蘇芷晴引用名句表明決心
22:58 2022/09/04
【阿Mo傷勢】So Ching發文回應李啟言近況　蘇芷晴引用名句表明決心
【愛要及時】港媽猝逝前給放工後的兒子留飯　兒子按指示加熱飯菜吃下淚崩
18:30 2022/09/04
【愛要及時】港媽猝逝前給放工後的兒子留飯　兒子按指示加熱飯菜吃下淚崩