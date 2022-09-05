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【中秋交通】中秋節港鐵不設通宵列車　華泰國際推電車免費乘車日

社會 17:54 2022/09/05

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中秋節港鐵不設通宵列車。（資料圖片）

中秋佳節將至，華泰國際宣布，將於中秋節當天（10日）推出電車「免費乘車日」，全港市民來港島可無限次免費乘搭電車。此外，港鐵亦宣布，中秋當日傍晚時段起將加密部分鐵路綫的列車班次，不會提供通宵列車服務。

港鐵表示，為方便市民外出應節，公司將於中秋節當天傍晚時段起加密部分鐵路綫的列車班次；鑑於新冠疫情的最新情況，當日將不會提供通宵列車服務。

本星期六傍晚8時起，港島綫、荃灣綫及觀塘綫的班次將加密至3.8至4.2分鐘一班車。港鐵指會密切監察中秋節當日的車務情況，有需要時加派列車及人手，配合乘客的出行需求。

港鐵又呼籲市民慶祝節日時，切勿在鐵路露天路段附近燃放孔明燈或攜帶金屬氣球進入港鐵範圍，以免影響鐵路運作。此外，由於可升起的LED氣球有燃燒及爆炸的潛在危險，為確保乘客和鐵路運作安全，攜帶該類氣球的乘客將會被拒絕進入港鐵範圍。

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記者：黃穎津

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