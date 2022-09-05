【非禮兒子】前警員涉直播夫妻交歡過程予兒子看　辯方質疑直播事件是事主發夢

▲ 前警員涉向兒子作出猥褻作為，案件昨續於高等法院續審。資料圖片

47歲前警員涉於兒子小一起教導他手淫，至兒子讀小五多次播放色情影片及要求一同手淫。涉案前警員否認向16歲以下兒童作出猥褻行為等共10罪，案件今（5日）於高等法院續審。辯方續盤問X時指出，事主稱從直播中所聽到的對話如同台詞，而被告背部只有1顆黑色癦，並沒有如事主所指有其他疤痕。X供稱的確見過被告背上有傷痕，但不知為何被告的傷痕會消失，X並不同意辯方指直播事件是發夢。

被告F.S.L（47歲，無業），被控4項向16歲以下的兒童作出猥褻行為罪、3項煽惑16歲以下的兒童作出嚴重猥褻行為罪，以及3項殘暴對待兒童交替控罪。

辯方盤問下指，現年15歲的事主X曾有隱藏性陰莖，12歲時做手術，現時已康復。辯方指X於手術前會感到不舒服，須經常用手「搲痕」，X供稱有時。辯方指老師曾留意到及曾向家長提及，X供稱不記得。

辯方指被告曾提醒X不要用手「插入去搲自己」，X供稱不記得，但記得曾提及若不舒服，便入廁所「搲」。辯方指被告從沒有說過這是自慰，X供稱不記得，但同意小一至小四不知道這是自慰，事後回想才覺得被告教他的是自慰。

X早前於錄影會面時指，被告曾藉詞X需要觀看真人示範，而直播與妻子性交的過程予X觀看，X又指，由於被告背上有槍傷及由祖父母造成的鞭傷，故此能認出片中人為被告。

辯方盤問指，X稱從直播中所聽到的對話如同台詞，X不同意。辯方向X指出，被告背部只有1顆黑色癦，並沒有其他疤痕。X供稱，他的確見過被告背上有傷痕，但不知為何被告的傷痕會消失。X又不同意辯方指直播事件是發夢，又承認事後曾求診精神科醫生。

控罪指，被告於2016年及2018年某日，三度向1名年齡在16歲以下的兒童X，作出嚴重猥褻作為，以及相同單位三度煽惑X向自己作出嚴重猥褻行為。被告另約於2018年12月28日，在澳門向X作出嚴重猥褻作為。

交替控罪指，被告於2016年及2018年某日，身為對X負有管養及照顧責任的人，故意虐待X，其方式相當可能使X受到不必要的苦楚。

案件明（6日）續。

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記者：梁錦麟