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【兩性關係】港男不慎踩女友心愛波鞋　當眾呼喝抹乾淨：一係抹一係分手！

休閒消費 18:52 2022/09/05

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港男發文分享女朋友因波鞋被踩大發脾氣，還導致分手！

有很多波鞋迷，都鍾情於波鞋，視波鞋為寶。有港男近日於社交網站分享自己不少心踩到女朋友的心愛波鞋，不但大發脾氣，更當著眾人面前呼喝事主立即抺乾淨球鞋，更用分手要脅事主，令事主感到極之難受，不甘受辱「爆seed」回應，女朋友變成「前女友」，事情獲網民力撐！

這位事主於Dcard討論區以「出街唔小心踩到女朋友對dunk low嘅後果」發文，指前女友向來都是「鞋大於一切」的人，前陣子更在下大雨的期間，堅持穿自己心愛的波鞋外出，「明明平時又話驚污糟」！

事主指，前陣子約了女朋友的家人吃飯，去到餐廳時，突然被人撞到，失去平衡不慎踩到女友的球鞋，「佢當住全世界面（包括埋佢呀爸呀媽），叫我現場即刻抹番乾淨佢！」事主當刻感到無奈表示：「咩玩法？」更向女友表示「最多翻屋企幫你洗對鞋。」

怎料女友「唔收貨」：「唔得，要即刻！」，女友的爸爸及媽媽在過程中一度開聲，叫其女友「收口」，可惜事主女友正在大發脾氣，不但沒有聽從，更用分手要脅事主：「一係抹一係分手！」港男不甘受辱，即時向女友表示「分手咪分手！」然後頭也不回地轉身離開。

帖文一出，立即引起網民熱議，一眾網民表示支持事主分手，「分得好！」、「師兄早走早著！」、「咁既態度一定分硬，樓主做得好！」亦有人認為女方反應誇張，「為咗隻鞋同你當街鬧分手？」、「公主病！」、「為咩要因為對鞋咁樣對人！」

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責任編緝：蕭雅文

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