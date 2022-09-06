【私立學校】全港34間私立小學2022-23年度學費一覽　最貴17.5萬元堪比國際學校

▲ 全港34間私立小學2022-23年度學費一覽。

直資及私立學校中不乏傳統名校，部分在9月接受2023-24年度小一入學申請。踏入新學年，不少家長開始著手籌劃小朋友的升小之路，了解各校的教學特色，為孩子選擇適合的學校。TOPick根據學校網頁及最新出爐的《小學概覽2022》，列出全港34間私立小學2022-23年度學費，以供家長參考，預算子女的教育費。

港島區

嘉諾撒聖心學校私立部

地區︰中西區

宗教︰天主教

直屬中學︰嘉諾撒聖心書院

2022-23年度學費︰$48,000

【學校網址】

聖嘉勒小學

地區︰中西區

宗教︰天主教

直屬中學︰聖嘉勒女書院

2022-23年度學費︰$48,000

【學校網址】

救恩學校

地區︰中西區

宗教︰基督教

聯繫中學︰匯基書院（東九龍）

2022-23年度學費︰$62,900（待定）

【學校網址】

聖類斯中學（小學部）

地區︰中西區

宗教︰天主教

直屬中學︰聖類斯中學

2022-23年度學費︰$45,800

【學校網址】

聖士提反書院附屬小學

地區︰南區

宗教︰基督教

直屬中學︰聖士提反書院

2022-23年度學費︰$89,500

【學校網址】

聖保祿學校（小學部）

地區︰灣仔區

宗教︰天主教

直屬中學︰聖保祿學校

2022-23年度學費︰$55,000

【學校網址】

高主教書院小學部

地區︰灣仔區

宗教︰天主教

直屬中學︰高主教書院

2022-23年度學費︰$51,500

【學校網址】

香港真光中學（小學部）

地區︰灣仔區

宗教︰基督教

聯繫中學︰香港真光中學

2022-23年度學費︰$55,090

【學校網址】

玫瑰崗學校

地區︰灣仔區

宗教︰天主教

聯繫中學︰玫瑰崗中學

2022-23年度學費︰$49,000

【學校網址】

蘇浙小學

地區︰東區

2022-23年度學費︰$46,500

【學校網址】

最新影片︰

九龍區

拔萃女小學

地區︰油尖旺區

宗教︰基督教

一條龍中學︰拔萃女書院

2022-23年度學費︰$70,000

【學校網址】

香港培正小學

地區︰九龍城區

宗教︰基督教

直屬中學︰香港培正中學

2022-23年度學費︰$58,500

【學校網址】

民生書院小學

地區︰九龍城區

宗教︰基督教

直屬中學︰民生書院

2022-23年度學費︰$57,500

【學校網址】

九龍塘宣道小學

地區︰九龍城區

宗教︰基督教

2022-23年度學費︰$59,450

【學校網址】

啟思小學

地區︰九龍城區

宗教︰基督教

2022-23年度學費︰$120,670

【學校網址】

九龍塘學校（小學部）

地區︰九龍城區

2022-23年度學費︰$61,000

【學校網址】

九龍真光中學（小學部）

地區︰九龍城區

宗教︰基督教

聯繫中學︰九龍真光中學

2022-23年度學費︰$57,227

【學校網址】

香港培道小學

地區︰九龍城區

宗教︰基督教

聯繫中學︰香港培道中學

2022-23年度學費︰$51,984

【學校網址】

聖三一堂小學

地區︰九龍城區

宗教︰基督教

聯繫中學︰聖公會聖三一堂中學

2022-23年度學費︰$51,000

【學校網址】

聖若望英文書院（小學部）

地區︰九龍城區

宗教︰天主教

2022-23年度學費︰$70,000

【學校網址】

九龍禮賢學校

地區︰深水埗區

宗教︰基督教

2022-23年度學費︰$52,800

【學校網址】

啟基學校

地區︰深水埗區

宗教︰基督教

2022-23年度學費︰$65,046

【學校網址】

崇真小學暨幼稚園

地區︰深水埗區

宗教︰基督教

2022-23年度學費︰$59,420（英文小學部）

【學校網址】

聖方濟各英文小學

地區︰深水埗區

宗教︰天主教

2022-23年度學費︰$49,400

【學校網址】

德雅小學

地區︰深水埗區

宗教︰天主教

2022-23年度學費︰$42,000

【學校網址】

德望小學暨幼稚園

地區︰黃大仙區

宗教︰天主教

2022-23年度學費︰$43,400

【學校網址】

國際基督教優質音樂中學暨小學

地區︰黃大仙區

宗教︰基督教

一條龍中學︰國際基督教優質音樂中學暨小學（中學部）

2022-23年度學費︰$60,000

【學校網址】

聖母小學

地區︰黃大仙區

宗教︰天主教

直屬中學︰聖母書院

2022-23年度學費︰$40,000

【學校網址】

地利亞英文小學暨幼稚園

地區︰深水埗區

2022-23年度學費︰$34,000

【學校網址】

百卉九江書院

地區︰深水埗區

2022-23年度學費︰$175,010

【學校網址】

聖若瑟英文小學

地區︰觀塘區

宗教︰天主教

直屬中學︰聖若瑟英文中學

2022-23年度學費︰$46,000

【學校網址】

新界區

基督教香港信義會啟信學校

地區︰元朗區

宗教︰基督教

2022-23年度學費︰$64,000

【學校網址】

英藝小學暨幼稚園

地區︰元朗區

2022-23年度學費︰$85,800

【學校網址】

激活英文小學

地區︰元朗區

宗教︰基督教

2022-23年度學費︰$105,600

【學校網址】

*2022-23年度學費為小一學費；一切以學校公布資料為準。

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責任編輯︰駱秀玲