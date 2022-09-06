【私立學校】全港34間私立小學2022-23年度學費一覽 最貴17.5萬元堪比國際學校
直資及私立學校中不乏傳統名校，部分在9月接受2023-24年度小一入學申請。踏入新學年，不少家長開始著手籌劃小朋友的升小之路，了解各校的教學特色，為孩子選擇適合的學校。TOPick根據學校網頁及最新出爐的《小學概覽2022》，列出全港34間私立小學2022-23年度學費，以供家長參考，預算子女的教育費。
港島區
嘉諾撒聖心學校私立部
地區︰中西區
宗教︰天主教
直屬中學︰嘉諾撒聖心書院
2022-23年度學費︰$48,000
聖嘉勒小學
地區︰中西區
宗教︰天主教
直屬中學︰聖嘉勒女書院
2022-23年度學費︰$48,000
救恩學校
地區︰中西區
宗教︰基督教
聯繫中學︰匯基書院（東九龍）
2022-23年度學費︰$62,900（待定）
聖類斯中學（小學部）
地區︰中西區
宗教︰天主教
直屬中學︰聖類斯中學
2022-23年度學費︰$45,800
聖士提反書院附屬小學
地區︰南區
宗教︰基督教
直屬中學︰聖士提反書院
2022-23年度學費︰$89,500
聖保祿學校（小學部）
地區︰灣仔區
宗教︰天主教
直屬中學︰聖保祿學校
2022-23年度學費︰$55,000
高主教書院小學部
地區︰灣仔區
宗教︰天主教
直屬中學︰高主教書院
2022-23年度學費︰$51,500
香港真光中學（小學部）
地區︰灣仔區
宗教︰基督教
聯繫中學︰香港真光中學
2022-23年度學費︰$55,090
玫瑰崗學校
地區︰灣仔區
宗教︰天主教
聯繫中學︰玫瑰崗中學
2022-23年度學費︰$49,000
蘇浙小學
地區︰東區
2022-23年度學費︰$46,500
最新影片︰
九龍區
拔萃女小學
地區︰油尖旺區
宗教︰基督教
一條龍中學︰拔萃女書院
2022-23年度學費︰$70,000
香港培正小學
地區︰九龍城區
宗教︰基督教
直屬中學︰香港培正中學
2022-23年度學費︰$58,500
民生書院小學
地區︰九龍城區
宗教︰基督教
直屬中學︰民生書院
2022-23年度學費︰$57,500
九龍塘宣道小學
地區︰九龍城區
宗教︰基督教
2022-23年度學費︰$59,450
啟思小學
地區︰九龍城區
宗教︰基督教
2022-23年度學費︰$120,670
九龍塘學校（小學部）
地區︰九龍城區
2022-23年度學費︰$61,000
九龍真光中學（小學部）
地區︰九龍城區
宗教︰基督教
聯繫中學︰九龍真光中學
2022-23年度學費︰$57,227
香港培道小學
地區︰九龍城區
宗教︰基督教
聯繫中學︰香港培道中學
2022-23年度學費︰$51,984
聖三一堂小學
地區︰九龍城區
宗教︰基督教
聯繫中學︰聖公會聖三一堂中學
2022-23年度學費︰$51,000
聖若望英文書院（小學部）
地區︰九龍城區
宗教︰天主教
2022-23年度學費︰$70,000
九龍禮賢學校
地區︰深水埗區
宗教︰基督教
2022-23年度學費︰$52,800
啟基學校
地區︰深水埗區
宗教︰基督教
2022-23年度學費︰$65,046
崇真小學暨幼稚園
地區︰深水埗區
宗教︰基督教
2022-23年度學費︰$59,420（英文小學部）
聖方濟各英文小學
地區︰深水埗區
宗教︰天主教
2022-23年度學費︰$49,400
德雅小學
地區︰深水埗區
宗教︰天主教
2022-23年度學費︰$42,000
德望小學暨幼稚園
地區︰黃大仙區
宗教︰天主教
2022-23年度學費︰$43,400
國際基督教優質音樂中學暨小學
地區︰黃大仙區
宗教︰基督教
一條龍中學︰國際基督教優質音樂中學暨小學（中學部）
2022-23年度學費︰$60,000
聖母小學
地區︰黃大仙區
宗教︰天主教
直屬中學︰聖母書院
2022-23年度學費︰$40,000
地利亞英文小學暨幼稚園
地區︰深水埗區
2022-23年度學費︰$34,000
百卉九江書院
地區︰深水埗區
2022-23年度學費︰$175,010
聖若瑟英文小學
地區︰觀塘區
宗教︰天主教
直屬中學︰聖若瑟英文中學
2022-23年度學費︰$46,000
新界區
基督教香港信義會啟信學校
地區︰元朗區
宗教︰基督教
2022-23年度學費︰$64,000
英藝小學暨幼稚園
地區︰元朗區
2022-23年度學費︰$85,800
激活英文小學
地區︰元朗區
宗教︰基督教
2022-23年度學費︰$105,600
*2022-23年度學費為小一學費；一切以學校公布資料為準。
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責任編輯︰駱秀玲