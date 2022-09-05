【旁聽煽動】涉法庭旁聽拍掌指裁判官「亂咁判」　兩男女否認煽動等罪開審

▲ 兩男女涉於法庭內旁聽時發表煽動文字，案件今於西九龍裁判法院開審。資料圖片

經營Youtube頻道「牧師和你顛」的男子彭滿圓，與六旬婦人涉於旁聽鄒幸彤六四未經批准集結案裁決當日，在庭內鼓掌及叫囂等，同被控發表煽動文字罪。彭的Youtube頻道影片另被指具煽動意圖，被控作出1項或多項具煽動意圖的作為罪，案件今（5日）於西九龍裁判法院續審。控方開案陳詞指，兩被告涉兩度在庭上拍掌及稱當時的主審裁判官喪失良知和「亂咁判」。

男被告彭滿圓（59歲）和女被告趙美英（67歲，無業），被控於2022年1月4日在西九龍法院大樓第3庭發表煽動文字，意圖引起對香港司法的憎恨、藐視或激起對其離叛；及/或慫使他人不守法或不服從合法命令的文字。

彭另被控於2020年11月17日至2022年2月16日期間，在香港作出一項或多項具煽動意圖的作為，即製作、上載及廣播YouTube影片並維持該頻道，意圖引起對香港司法的憎恨、藐視或激起對其離叛；引起香港居民間的不滿或離叛；及/或慫使他人不守法或不服從合法命令。

控方開案陳詞指，就彭的作出一項或多項具煽動意圖的作為罪，彭在2020年5月27日，於YouTube開設名為「牧師和你顛」的公開頻道，並在同年11月17日至2022年2月16日期間，製作、上載及廣播的8條影片內容具煽動意圖，包括在法院外直播「47人初選案」、「光城者案」、「沙田暴動案」及「鄒幸彤六四煽動案判刑」等。

就兩名被告的發表煽動文字罪，控方指兩人於2022年1月4日，以公眾人士身份在西九龍裁判法院第3庭旁聽鄒幸彤六四未經批准集結一案。當鄒求情時，兩人及其他旁聽人士大聲響亮拍掌約12秒，裁判官陳慧敏發出第1次警告。鄒續求情約1分鐘後，兩名被告與旁聽人士再發出約3秒響亮的掌聲，裁判官遂下令警方記錄各人的身份證號碼和姓名。

控方指彭在庭上大叫他有拍掌，並大聲叫其他參與者皆應提供身份證號碼和姓名予警方抄下，並稱拘捕不了所有人，以及指裁判官喪失了良知。趙亦拍掌及和應彭，並稱裁判官舉動過份、「亂咁判」和完全不符法律。兩名被告在警誠下承認當時身處法庭，彭在錄影會面中承認說出庭上的說話。

案件開審前，彭爭議煽動罪的合憲性，裁判官鄭念慈今裁定煽動罪合憲，彭隨即提出終止聆訊，力陳國安法應凌駕本地法律，控方不應以陳年舊法檢控他，裁判官最終以案件不涉程序不公拒絕其申請。

聆訊明（6日）續。

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記者：陳曉欣