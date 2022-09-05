【時尚玩物】巴黎世家鞋帶耳環索價近2千惹熱議　細數歷年11大前衛創意設計

▲ 巴黎世家Balenciaga每季推出新潮物都會引來各大媒體爭相報道。

作為時尚界最有影響力品牌之一的巴黎世家（Balenciaga），每逢推出新產品必定火速成為各大媒體爭相報道的話題。

繼早前推出「我愛你」沙漏包及將鞋與襪融為一體的SOCK 50MM BOOTIE外，近年垃圾袋Trash Pouch和鞋帶耳環的前衛創意設計亦再度獲得全世界關注。TOPick為大家介紹以下11樣被網民評為「醜出新境界」的Balenciaga潮物。

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1.鞋帶耳環Shoelace bow earrings

Balenciaga今年新搞作，以Triple S 黑色白點鞋帶為主，將其綁成蝴蝶結並配上印有品牌 Logo的金屬耳針底座上，就成為創意感十足的全新飾品。

售價：$250美元（約HK$1,962）

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2.垃圾袋Trash pouch

▲ 垃圾袋Trash pouch 。(圖片來源:Balenciaga 網站)

今年冬季新作品，一推出已被網民戲稱為「史上最貴垃圾袋」。Trash Pouch袋身採用小牛皮製成，有黑、白、藍及黃四種顏色，配上袋口抽繩設計，完美呈現垃圾袋的設計概念。雖然外觀看起來和垃圾袋亦並無兩樣，但仍有大班忠粉瘋搶。

售價: $1790美元（約HK$14,050）

3. 連體褲鞋Pants Leggings

▲ 「Pantaleggings 打底褲」價格為HK$22,930。(圖片來源:Balenciaga 網站)

早前有內地女生拍片分享，指自己收到男友送的熒光綠貼身長褲連高跟鞋後崩潰爆喊，該女生更指「這樣醜的東西不應存在地球」，更隨即引來網民熱議。不過這條意大利製造的「Pantaleggings 打底褲」，在推出不久後官網就顯示「存貨已售罄」，估算相當受歡迎。

售價: ￥20,250（約HK$22,930）

4. 連體鞋襪SOCK 50MM BOOTIE

設計師將印有品牌標誌的襪和高跟鞋合二為一並成為新鞋款。雖然鞋與襪融為一體並非新設計，但網民直指「肉酸，不能接受」。

售價: $ 1450美元（約HK$11,381）

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5. 污穢帆布爛鞋Paris High Top Sneaker

▲ 帆布爛鞋Paris High Top Sneaker。(圖片來源:Balenciaga 網站)

這雙表面絕大部分破損、有瑕疵且滿佈污漬的高筒運動鞋Paris High Top Sneaker Full Destroyed限量100對，在剛推出時更被搶至全球缺貨。據稱，其設計靈感是為了表達「PARIS帆布鞋要穿一輩子」。因此，鞋面以毛邊處理，刻意營造出仿舊感。

售價: $ 1,850 美元（約HK$14,521）

6. 天價盔甲鞋Chevalier Derby

這對鞋的內層用激光切割皮革製成，外層盔甲則使用 TPU材質製成並以噴漆拋光技術做到如同金屬般的光澤，散發濃厚的中世紀氣息。有傳當時供不應求，令炒價高達$3,000美元（約HK$23,546）。

售價: $ 2,650美元（約HK$20,798）

7. 輪胎鞋Defender Sneaker

超厚底慢跑鞋鞋身部分採用類似 Track Sneaker 的越野鞋面，利用堅固輪胎狀元素打造誇張、立體又厚實鞋底，鞋款設有米色及黑色兩種配色，難怪被堪稱「鞋界戰車」。

售價:$ 1,090美元(約HK$8,555)

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8. 恨天高窿窿鞋CROCS™ MADAME 80MM

▲ CROCS™ MADAME 80MM。(圖片來源:Balenciaga 網站)

於2022春季系列中與Crocs二次聯手設計的 Balenciaga Crocs Clones 2.0 鞋款 ，將Crocs Classic Clog 鞋款設計成高跟鞋、靴子和厚底涉水涼拖鞋，正式宣告膠鞋將成為時尚界不可或缺的元素，高跟鞋鞋款有黑、白、綠、粉紅色。

售價: £450 (約HK$4,062)

9. 橡膠拖鞋Pool Closed Slide

一體成形的橡膠拖鞋，外型採用像是勃肯鞋的包頭設計，以全素面鞋身為主軸，鞋身上印有Balenciaga Logo，共有黑色與沙色兩種配色。不過，網民們就認為鞋款和廚師工作時所穿著的廚房鞋並無分別。

售價: $ 495美元(約HK$3,885)

10. 長靴袋LE CAGOLE BOOT BAG

以 Le Cagole為原型打造的特殊包款，採用皺褶明顯的柔軟小羊皮製成，並將包包下緣衍伸出一雙細根長靴，並以流蘇、五金元素作為細節點綴，搭配流蘇、心型鏡、拉鍊小包等多種復古配件的組合，濃厚華麗復古風格中帶些惡搞性質。

售價:$3,250美元(約HK$25,510)

11. 「我愛你」Hourglass手袋

▲ 「我愛你」Hourglass手袋廣告。(圖片來源:Balenciaga 網站)

“You Love Me” bag為七夕限定塗鴉款手袋，當中印上不同的表白句子，如「我愛你」、「他愛我」、「你愛我」等簡體字中文書法塗鴉字句，官方也推出一系列充滿80年代花哨風格的廣告配合宣傳。

售價:￥13,900（約HK$15,738）

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責任編緝：張懿慧