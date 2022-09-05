【就是青春】余詠珊採取特別措施防參賽者受感染　最後五強由全民投票決定

▲ 《就是青春》舉行開廠拜神儀式。（黃建輝攝）

香港開電視首個選秀節目《就是青春》今天（9月5日）舉行開廠拜神儀式，出席人士包括「YOUnion」成員、《就是青春》參賽者、好好製作集團有限公司行政總裁余詠珊小姐、星演國際有限公司行政總裁何哲圖先生等。

談到早前有指是次比賽每一集均會請77位來自不同階層的觀眾參與，余詠珊（Sandy）與丈夫何哲圖（Herman）一同接受TOPick訪問時指會縮減人數，全因疫情近日數字有所上升。

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控制人群聚集

Sandy說：「現在我們還考慮有甚麼新的方法，會不會用Zoom或者將觀眾分隔在不同的地方，例如參賽者在這邊唱歌，觀眾就在另一邊觀賞，不過我們還在考慮不同的方法。(會否害怕技術式問題出現？）不會，因為都只是數十人參與。」

提到近日疫情數字持續上升，會否擔心有學員確診，影響拍攝進程，對此Sandy說：「之前我們有學員確診過，現時沒有工作安排不會讓他們四周遊玩，盡量將工作分組隔開，加上他們每天都會做檢測，最重要做好防疫措施及不要四周去便可。其實沒有甚麼方法可避免，只能盡力做好人群控制，例如將他們分組在不同的地方，不要聚集全部人在一起。（分組訓練？）對，因為唱歌跳舞要除掉口罩，所以我們都會將他們分散。」

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參賽者各具潛能 由觀眾投票選出

問到兩位覺得一班參賽者質素如何，Herman說：「我覺得一班參賽者很有獨特性，不論唱歌還是演藝方面都很獨特，各有風格特質，這些風格透過我們的拍攝和訓練，他們已經愈來愈有個人味道。」

至於談到看好那一位參賽者，Sandy續說：「我與Herman看了各參賽者的表演後，我們覺得至少有7至8人有機會奪冠，今次很特別難選，我們很興奮，因為各位參賽者實力平均，風格特別，只視乎大家喜歡那個風格，分數我們會交給觀眾投票決定那位會勝出。」

Herman補充說：「這件事我們想做很久，可以做到觀眾投票決定賽果，我覺得這件事是十分重要，因為我一直都強調這件事，希望今次做到由觀眾選擇。」

Sandy又指，最後五強一定會由全民投票決定：「但五強前的比賽就由數十人的觀眾挑選，所以我們會選不同的人參與這個節目，總之全部由觀眾選出，令透明度更高。」

記者：陳曉柔、陳淑霖