【KO夜尿】心衰竭腎功能下降可致夜尿　醫生解構每晚一個關鍵時段改善夜尿

▲ 醫生解構每晚一個關鍵時段改善夜尿。

夜尿困擾不只在男性，部分女性甚至年輕到30至40歲也可能有這層苦惱。腎科專科醫生何繼良曾分析可引致夜尿的不同成因，而在每晚一個指定時段後，減少攝取液體，則有助減少夜尿，是改善夜尿的關鍵時間。

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很多人把夜尿與腎虧連上關係，但其實夜尿未必與腎有關。何繼良表示，夜尿問題可分兩大類：一類是尿量多而引起夜尿；另一種則為尿量正常下出現的夜尿。

心衰竭腎功能下降可致夜尿頻仍

何繼良指出，對於尿量多而出現的夜尿，很多時都與飲水太多或攝取咖啡因和酒精等有關，尤其是睡前飲大量液體便易引致夜尿，同時未有控制好的糖尿病及尿崩症，也會引起多尿而出現夜尿頻頻的情況，有時藥物影響也可引致夜尿。

他續稱，日尿量正常而出現夜尿則很多時與疾病有關，例如腎功能下降、心衰竭等等，睡眠窒息症也是夜尿的常見原因。「醒咗覺得有少少尿急」，而夜尿亦可能膀胱過度活躍及尿道炎所致，也因此夜尿問題較多見於女性身上。

另外，尿道出口受阻導致排尿不清，膀胱在半滿狀態下也會較快會滿瀉要上廁所，病人往往日間也要頻密上廁所。

每晚8點是改善夜尿關鍵時間

何繼良建議，有夜尿問題的人士晚上8時後減少攝取液體，有助減少夜尿。他強調，大部分夜尿問題只要對症下藥便能有明顯改善，例如調整生活習慣或藥物就能有所幫助。但若夜尿次數及量也多，很大機會是病患所致，就宜盡早求醫處理。

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責任編輯：羅嘉欣