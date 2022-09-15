報告 -【TOPick 好物試用】 NIVEA LUMINOUS 630雙效淡斑煥白系列 (每份價值$1,006)

試用專員：Ching Tam

以前曾經有人講過會生暗瘡嘅人，就甚少雀斑，而我啲確係咁，但自從生完囡囡後，呢個理論完全發覺錯哂，暗瘡繼續生，雀斑愈黎愈多，色素問題完全解決唔到，之前試過好多牌子嘅淡斑產品都無太大明顯改善，今次好開心可以試用到NIVEA LIMINOUS 630 雙效淡斑煥白系列，當中包括雙效淡斑煥白修護晚霜、眼霜、精華及抗曬修護日乳，真係全日幫我深入淡斑。短短用左兩星期，尤其眼下兩邊嘅雀斑，明顯淡左好多，而且唔好睇少呢個系列，連保濕去紋較果都好好，一揸上去皮膚好快吸收哂，唔會有黏笠笠嘅感覺，歎完成晚冷氣，皮膚都唔會乾賓賓咁，完全值得推介。（我特登揸左上手影左兩隻手嘅對比，乾紋即刻消失，極保濕）。

另外值得一提，感覺用後色素問題都有改善，好岩新手媽媽試下用，做左媽媽都不至於變成黃面婆，從拾少女樣貌。

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試用專員：Venice Tai

隨著年齡增長，皮膚問題越來越多，更出現了明顯的色斑和皮膚暗沉等肌膚問題。講到好用嘅美白精華，NIVEA LUMINOUS 630雙效淡斑煥白系列一直係我個favorite list入面！

加入專利淡斑配方LUMINOUS 630入晚霜，眼霜，精華，抗曬修護日乳霜！一站式修護我的皮膚！

每日早上我都會用少量精華液，再揸日乳霜，可以做到SPF50+++，能夠有效控油修護，保持保濕彈滑肌膚，令到妝容更加貼服！去到夜晚，我會再搽精華，然後用晚霜召眼霜！ 眼霜頭狀設計貼合眼睛弧度，可以直接於眼部按摩吸收！我自己會將眼霜放入雪櫃，用嘅時候感覺更加冰爽！另外，晚霜日霜質地清爽，但保濕力比想像中強，輕輕退開很快就能完全滲透了～ 好適合又熱又焗的夏天用！連續用左兩星期，膚色不均有明顯改善，提亮膚色，痘印都袪得更快呢！

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試用專員：Sophia

今次試用「NIVEA LUMINOUS 630雙效淡斑煥白系列」著實有點期待，因為本身有用開Nivea既body lotion，但面部產品真係第一次！今次先在面上找出最深既斑印然後將淡斑精華塗上，首先值得稱讚既係質感輕柔不粘膩，呢點對於悶熱既夏天黎講非常重要，其次係質地細滑，好容易就能夠推開，係相片亦都睇得出好容易被肌膚吸收，由於試用員本身雀斑比較多同埋比較深色，相信要整個系列用一段時間先可以再睇下有無淡化到班印，不過對於Nivea呢個歷史悠久既品牌，我都非常有信心呢！

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試用專員：Stacey Wong

本身膚色唔係太均勻，有啲色斑同埋暗瘡印，仲有幼紋，呢幾年帶得口罩多，仲有少少曬後口罩印。試用咗呢套淡斑系列幾日，覺得肌膚亮白度有提升到😆

幾鍾意佢隻淡斑透白精華，覺得滲透力極強，有種好保濕嘅感覺，用完連之後嘅面霜都特別吸收，期待用晒成支之後嘅效果💕

另外都好想讚下佢隻有SPF 50 PA+++防曬嘅日霜，平時搽完面霜之後要再搽防曬，而家一樽就搞掂，而且用完之後感覺出油冇咁勁，上妝都比平時貼咗，十分推薦👍🏻

眼霜質地清爽，搽眼霜最怕就係好黏立，所以遇到清爽型已經好得我歡心👏🏻

最後就係佢隻晚霜，因為臨瞓前用，我仲會厚搽埋條頸，第二日瞓醒好似用咗sleeping mask咁，痘印都明顯減淡咗！

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試用專員：Tam Ling

今次有機會參與試用NIVEA LUMINOUS 630雙效淡斑煥白系列，真係好適合我，因為我見到佢嘅成份入面可以有效擊退10年嘅色斑專利淡斑配方，而且仲可以幫我亮膚、滋潤，修護一次過進行添，令我嘅肌膚使用後彈性同亮度都有一種淨白嘅感覺。而且可以令到我嘅細紋都減淡埋，的確令我愛上左佢，佢可以幫我由終點根源開始，而且仲可以一次過全面擊退面上嘅黑色素，真心值得介紹俾身邊嘅朋友仔呀！

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試用專員：SkyKris

用咗NIVEA LUMINOUS 630雙效淡斑煥白系列，整個系列質地不會太厚，好易推開，搽在面上很易吸收，現在早晚都會用上NIVEA呢個系列，用了一星期後，感覺皮膚好滋潤、比之前有光澤，解決了面色不均及暗啞的問題，另外，用了淡斑精華在暗瘡印上，暗瘡印亦有明顯減退，至於色斑就要再觀察多一段時間，整體上十分滿意

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試用專員：Fibi Chann

以往用的美白產品比較乾，用過NIVEA LUMINOUS 630雙效淡斑煥白系列，就不再需要擔心皮膚乾的問題了，NIVEA 專利成分LUMINOUS 融合透明質酸和維他命E，可以美白同時修護肌膚及保濕抗皺，一次過解決面上色素、斑、細紋的問題；這幾天紫外線較高，外出前都會塗上日霜防曬，暫時可見沒有長出新的色斑，做到抑制色斑，皮膚亦明顯光澤亮白。

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試用專員：Cheng lai yee

試用NIVEA LUMINOUS 630雙效淡斑煥白系列，皮膚有效得到改善，皮膚質素有所提升，肌膚變得亮白，其中抗曬修護日乳SPF50 令有效抵抗紫外光，尤其我在海上工作，經常日曬雨淋，陽光非常猛，直接曬入皮膚，呢支修護日乳可以幫我抗UVA/UVB及減少色素出現及膚色暗沉保持水潤澤。而修護晚霜,當中的透明質酸激活細胞再生及強化肌膚組織，活化肌膚，令我的皮膚顯著減少及淡退色斑。而LUMINOUS630®調整色素失衡從而淡化黑眼圈， 有效幫我改善黑眼圈，活肌咖啡因有效消腫和消除疲倦眼部肌膚，減少眼袋，減退幼紋乾皺，整體肌膚得到提亮和改善，變得亮白美麗。

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試用專員：Cheung Lai Kwan

試用NIVEA LUMINOUS 630雙效淡斑煥白系列，皮膚質素有所提升，變得亮白，其中抗曬修護日乳SPF50 令我有效抵抗紫外光，尤其我需要戶外工作，經常曬到黑哂，陽光非常猛，直接曬皮膚，呢支修護日乳就可以幫我抗UVA/UVB及減少色素出現及膚色暗沉保持水潤澤及有效防曬。而LUMINOUS630®可以調整色素失衡從而淡化黑眼圈， 有效幫我改善黑眼圈，活肌咖啡因有效消腫和消除疲倦眼部肌膚，減少眼袋，減退幼紋。而修護晚霜,當中的透明質酸激活細胞再生及強化肌膚組織，活化肌膚，令我的皮膚顯著減少及淡退色斑。整體肌膚都得到提亮和改善色斑問題，變得亮白美麗持久。

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試用專員：Sody Ching

NIVEA LUMINOUS 630雙效淡斑煥白系列包括精華, 防曬, 晚霜, 眼霜, 一套照顧哂肌膚24小時! 每支一用就會聞到好熟識嘅"NIVEA味"，真係好有親切感。我連續用左成套系列7日, 發現塊面真係白左, 暗瘡印都淡色左。其中我最欣賞係防曬, 搽完上面一D都唔黏, 就算而家天氣咁熱都唔會滿面油亮, 超正! 雖然如果搽完精華再搽防曬就會感覺比較黏, 但其實搽一層防曬已經夠保水, 變相仲可以慳返支精華夜晚用。更重要係眾所周知NIVEA價位非常親民, 呢套雙效淡斑煥白系列絕對值得入手!

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試用專員：Ping Ping Kwok

我的面部皮膚暗啞無光，色斑非常深，自從用了2星期NIVEA LUMINOUS 630雙效淡斑煥白系列，面部的色斑真的減淡了，產品針對頑固色斑根源，淡化色素，可以縮小面積及減少色斑深度，效果好好。而修護日乳也有助亮膚、滋潤、修護，重啟肌膚天然彈性及亮度，我的皮膚比之前較水潤，光亮，還有潔白效果。NIVEA LUMINOUS 630雙效淡斑煥白系列產品多功能，效果顯住，我會一直用落去，也會推薦給身邊家人和好朋友使用，有好野，當然要齊齊分享！

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試用專員：C Mei Yan

我自己長期戶外工作，依幾年疫情關係帶住口罩工作的確好辛苦，所以本身有膚色不均同色斑問題。 試用左2星期，膚色明顯亮白左同有光澤，的確唔錯，真心推介。

幾鍾意LUMINOUS 630雙效淡斑透白精華，好滋潤，保濕感極強，再塗上修護晚霜，第二朝訓醒皮膚都keep住保濕同亮白，暗瘡印都有減淡到。而眼霜好水潤，輕輕推幾圈已經吸收晒，依2個星期色斑明顯淡咗，皮膚亦明亮咗好多，連眼腫眼紋都有改善，效果好顯著。

本身都好期待試用佢嗰隻SPF 50 PA+++日霜，搽完感覺好透薄，皮膚一啲都唔黏立，仲要冇乜油出，讚！

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試用專員：Cocktail

今次試用嘅試品一共有四支。先講講支Serum同日霜，一撳出嚟就聞到好香嘅味道。質地較稠，如果容易啲推開會更加好。同埋建議唔好一次過撳太多出嚟，因為個設計係唔可以擰開蓋擺返入去。日霜帶有SPF 50+++，可以有效地抵禦陽光。其次支眼霜同晚霜嘅質地較易推開。眼霜嘅頭可以好好咁貼合皮膚。用咗接近一個星期，啲斑稍微有啲變淡咗。可能我最近有做戶外活動嘅關係，未至於好快見效。感覺上要徹底啲淡斑，就同時要用佢成個系列先得。

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試用專員：Choi Chau Kuk

試用左NIVEA LUMINOUS 630雙效淡斑煥白系列,整體感覺良好，最主要看到皮膚的細紋同色斑都慢慢有改善。最重要一點是乳液質感易推及不會太笠，擦完再上妝都不會卡粉。而當中我最喜歡用抗曬修護日乳霜，因為平日都經常外出工作，防哂成為必備之選，而它塗在臉上清爽輕盈更帶有保濕成分，但卻完全零黏笠感，所以非常有驚喜感。

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試用專員：Sa S

我使用完NIVEA LUMINOUS 630雙效淡斑煥白一系列的眼霜、面霜、精華和防曬乳，感覺非常良好，全面幫我修復基本上的色斑和暗瘡印。當中我最喜歡的就是它的面霜，可以代替頸上使用。因為平時的頸霜非常昂貴，這樣就可以二合一使用，成本都化算好多，又可以刺激膠原蛋白，減淡頸紋。希望持續使用可以令到肌膚更加淨白透亮緊緻。

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試用專員：Nga Wun Chan

我試用了LUMINOUS 630 雙效淡斑煥白修護眼霜2 星期， 觀察了它計對黑眼圈、眼紋、浮腫問題的成效。眼霜的質地輕薄，很易吸收，非常滋潤但卻不黏膩，使用2星期後開始淡退我的黑眼圈，很滿意，會一直使用。

另外LUMINOUS 630雙效淡斑煥白抗曬修護日乳幫我改善了因戴口罩導致的膚色不均勻，還有控油抗色班等功能，非常方便並全方位達到防晒效果。

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試用專員：Hoiyi Wong

咁我用咗成個禮拜NIVEA LUMINOUS 630雙效淡斑煥白系列，我覺得真心幾好用，首先質地一啲都唔笠，岩哂現在秋天用！用咗一個禮拜多， 我覺得皮膚係好咗，滑左， 最緊要係有番光澤感，同埋明顯斑斑嘅位置有些微淡色咗，太厲害啦， 當然，我覺得keep住用淡斑的效果會更明顯，睇落年輕咗！ 大推！感謝有得試用！

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試用專員：Joyce Kwok

Nivea 的試用產品四款都嘗試過，覺得好用及有效。

本身我的肌膚是較為敏感及乾燥，而四款產品的質感保濕，一點都不覺得黏膩，

而且使用後並沒有出現不適及發紅，感覺非常安全。

自己最喜歡的產品是Eye Treatment Anti Dark Circles,

產品輕巧便攜，方便隨時使用。

產品的嘴頭可直接塗抹在肌膚，不須經手去塗抹，並可作按摩之用，

由於使用後瞬間可消除眼部的黑眼圈，有時候會當作遮暇膏之用。

使用一星期後，黑眼圈和細紋確實減少，極力推薦此產品 !

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試用專員： Kin Lee Ma

四款產品嘅質地予我感覺輕盈透薄、水潤而不黏笠。使用兩星期後，膚色變得均勻有光澤，色斑和痘印都有減淡，尤其係黑眼圈同顴骨上方嗰粒大色斑明顯淺色咗！當中我最喜歡修護晚霜，佢唔止幫助淡斑亮膚，我仲會將佢配合按摩滾輪一齊使用，碌吓jawline、額頭、法令紋，有效令輪廓更緊緻。

整體來說，NIVEA LUMINOUS 630雙效淡斑煥白系列 四款產品令我十分滿意！

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試用專員：Chan Nga Ting

我試用了LUMINOUS 630雙效淡斑煥白抗曬修護日乳幫我改善了膚色不均勻和色班問題，還有控油等功能，非常方便並全方位達到防晒效果。日乳質地輕薄，很易吸收，非常滋潤但卻不黏膩，使用2星期後開始淡退我的黑班，我很滿意，十分推薦這個產品。

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試用專員：Black Yeung

由於最近多了色斑，所以參加了這個試用活動

收到Nivea Luminous 630 淡斑煥白系列， 有眼霜, 修護日乳, 晚霜, 透白精華。

用了產品十四天, 色班感覺淡了，但發現多了些脂肪粒 。

眼霜產品的質地比較厚重，擦了推開後，會在眼角留下一些眼霜，所以不用塗太多。

修護日乳, 晚霜, 透白精華很快吸收，沒有油腻的感觉.。

但晚霜保濕力不夠，一夜醒來，感覺有些面乾。

整体使用感受, 產品可以接受，針對去斑皮膚是有效，沒有過敏的反應，不過在天氣比較乾燥的時候，就不太適合。

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試用專員：Tsz Ying Man

我覺得用左NIVEA LUMINOUS 630雙效淡斑煥白系列真係有效幫我減淡咗色斑，我用左大約2星期，面上的斑真係淺色左，我最鐘意用眼霜，因為眼霜既設計好貼服隻眼，同埋我將眼霜放左入雪櫃，我覺得效果更加好，而且冰冰涼涼，感覺好舒服。用左精華同面霜既感覺就好似有層膜包住塊面，keep住啲水份咁。

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試用專員：Molly Hui

對於Nivea，更多是知道她的潤膚露，對於臉部護膚品認知不多，借此機會知道了NIVEA LUMINOUS 630雙效淡斑煥白系列！

使用半個月，發覺這套產品對於我這類油性皮膚十分友好，因為各款產品質地乾爽，搽上臉容易吸收沒有黏膩感，對於夏天炎熱的天氣來說，趕著出門口也能很快完成護膚程序！

而因為膚質關係，我有暗瘡印、膚色不均和黑色素沈澱的問題。經過半個月的使用，發現這系列的淡斑亮白效果不錯，一些新的紅痘印比起以往淡化得更快！

最令我驚喜的是修護日霜帶有SPF50PA+++的高效防曬，不用額外再塗防曬，對於懶人來說真的十分方便！

使用半月見到成效！期待接下來的使用效果！

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試用專員：Daisy

NIVEA LUMINOUS 630雙效淡斑煥白系列

滿足曬我每日既護膚需要, 佢有

1. 雙效淡斑透白精華

2. 雙效淡斑煥白修護眼霜

3. 雙效淡斑煥白修護晚霜

4. 雙效淡斑煥白抗曬修護日乳霜 SPF 50 PA+++



係我手上既係雙效淡斑透白精華

一搽就聞到淡淡既香味

佢水分充足，補濕力強

一上手就有亮肌效果 皮膚即刻有番光澤

另外，佢容易推開，可以均勻地搽上面，

唔怕搽完之後一撻撻咁

依加日日都咁熱 咁猛太陽

雙效淡斑透白精華可以幫我抑制色素

防止新色斑形成

呢個夏天就可以日日陽光與海灘啦

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試用專員：Chu Yin

多謝TOPick和NIVEA舉辦的好物試用活動，令我有機會接觸到NIVEA LUMINOUS 630雙效淡斑煥白系列，一套有四支，包括了「雙效淡斑煥白修護晚霜」、「雙效淡斑煥白修護眼霜」、「雙效淡斑透白精華」及「雙效淡斑煥白抗曬修護日乳霜SPF50 PA+++」。

我從小面部顴骨位就有黑斑的問題，黑眼圈又大，我試用了1個星期，早上清潔肌膚後就搽上抗曬修護日乳霜SPF 50PA+++ 和透白精華，我感覺不黏笠，有保濕感覺皮膚的細紋都減淡了，我覺得有高效度防曬作用，防止了我皮膚曬傷曬黑，又防黑斑加深。

晚上睡覺之前我好緊張搽修護眼霜，而家日日戴住口罩，雙眼明亮特別吸引！用了1星期我感覺黑眼圈真的減淡了，連眼角的魚尾紋都淡了，它搽上眼感覺質地很輕薄易給眼部四周吸收，不會油淋淋。另外，晚上睡前搽上修護晚霜，我覺得很滋潤， 在我睡覺的時候為我肌膚底層慢慢注入透明質酸，激活細胞，早上起身肌膚脹卜卜的像飲飽水，乾紋細紋都得到修護。NIVEA 真的是很好用的淡斑煥白系列，各位愛美的好姊妹不要錯過淡斑的黃金時期，盡快購買使用哦！

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試用專員：Vicki Fok

我今次試用既係NIVEA luminous630系列

雙效淡斑煥白修護晚霜,雙效淡斑透白精華 , 雙效淡斑煥白修護眼霜, 雙效淡斑煥白抗曬修護日乳霜 SPF 50 PA+++,搽完晚霜都吾會好黐立立，感覺幾保濕，一開始重擔心會吾岩我呢種好油皮膚用。第二朝，照鏡睇落感覺會亮白左。而淡斑精華就搽落感覺幾保濕同一浸淡淡的香味，試咗大概10日之後，感覺啲斑同暗瘡印係淡咗。另外，眼霜搽左感覺幾滋潤，而且用左幾日之後，都冇起油脂粒，眼袋睇落都冇甘黑。最後，日霜係面霜加防曬，搽完之後睇落好似白左，經過左一個早上之後，塊面都吾會好油，感覺都有d控油效果。整體來說，都幾滿意，效果都幾好，同埋四支野都吾算好大支，易收納