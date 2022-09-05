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【煽動被控】與女助理涉藏武器再提堂　武術教練被改控煽動顛覆政權轉介區院

社會 18:54 2022/09/05

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武術教練及無業女子涉藏武器，案件將轉介區域法院處理。資料圖片

59歲武術教練及61歲無業婦涉在社交媒體發布具煽動意圖的貼文，以及藏有弩弓等武器，被控煽動罪和無牌管有槍械罪等共5罪，今（5日）於西九龍裁判法院處理轉介文件。武術教練被改控煽動他人顛覆國家政權罪，案件將於9月22日在區域法院提訊，被告繼續還押。

被告黃德強（59歲），報稱武術教練，原被控1項作出一項或多項具煽動意圖的作為罪，控方今申請改控為煽動他人顛覆國家政權罪，獲裁判官批准。控罪指，黃於2020年7月1日至2022年3月20日期間，在香港，煽動他人組織、策劃、實施或參與實施以下以武力、威脅使用武力或者其他非法手段旨在顛覆國家政權行為，即推翻、破壞中華人民共和國憲法所確立的中華人民共和國根本制度，或推翻中華人民共和國中央或香港特別行政區政權機關。

黃另被控1項有意圖而管有攻擊性武器罪及1項無牌管有槍械罪，控罪指，黃另於2022年3月20日於大圍金獅花園一單位內，管有3把劍、3把開山刀、1把斧頭，21枝箭及40枝短箭，意圖將其作非法用途使用；以及在同日同地無牌管有槍械，即2枝弩。

女被告張文芝（61歲），報稱無業，被控1項有意圖而管有攻擊性武器罪及1項無牌管有槍械罪。控罪指，張於2022年3月20日在馬鞍山新港城一單位，管有3把刀、1把斧頭、41枝箭、80枝短箭及多個箭頭；以及在同日同地無牌管有槍械，即5枝弩。

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記者：陳曉欣

罪案 武術 煽動罪 教練 金獅花園 新港城 馬鞍山 大圍

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