【校長專欄】硬漢子爸爸染疫後身體大不如前 校長教學生及時愛：多想為他做些事

▲ 陳校長指，孝順要從心而發。

近日有學校在開學的時候舉行跪地奉茶的活動，希望教導學生奉行孝道。可是報導一出之後，引來了外界很大的反應，有些人覺得培養學生盡孝是件好事，但同時批評也隨之而來，認為現代的孝順不應這樣表達。其實能夠讓孩子學懂如何對待父母，我覺得也是很有意義的事。

在此想說說自己的爸爸，他80多歲，最初新冠肺炎來襲，他堅持不打疫苗，儘管他也有些老人病，不過身體倒算健壯，這可能和他多年從事地盤工作有關吧。後來，他見染疫的人愈來愈多，而沒有注射疫苗的情況如受感染可能很嚴重，最後他還是乖乖的打齊疫苗。

不幸的是，他在這個短暫暑假期間染上新冠肺炎。過程怎樣不細說，只說當天我剛巧有時間，接他出院。因為臥牀日久，他雙腳無力，需坐輪椅。我記得我把車子駛到他跟前，和母親慢慢地攙扶他從輪椅中帶進車子。我們花了約半分鐘的時間，用了很大的力氣，才扶了他到車中。那時，腦海中突然浮現出了好些畫面……

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爸爸是地盤的建築工人，每天的日曬雨淋，曬得一張臉只是一片黝黑，一直到頸部。回到家中，他人也累，那時候，他就會叫我替他「揼骨」，就是握緊拳頭一下一下的打在他大腿小腿上。吃完飯，他就躺在長椅上，等待我「服侍」他。我當然不大願意，但仍然跪在地上替他按摩，他也總說力度不夠。望著他看不清眉目的黑臉，雙腿卻是雪白，才回想起他曾拍過的一張全家福，身穿恤衫西褲，抱起了年幼的我那張黑白照——他分明是一個斯文人。

看見曾經是全身充滿力量的硬漢，如今那麼費勁的上車子，心中不禁一酸。病過後，他的身子和腦筋也不如前。這時倒多想為他做些事，買些生果也好，補品也好。有一天，媽媽說買些點心給他吃，我才想起也有多久沒跟他上茶樓，腦中又泛起小時候跟老爸吃點心的情景。於是，那週末，買些點心，跟他在家吃了起來……

所以回到最初，學校做什麼其實不是重點，需要讓孩子明白的是來者不可追，與及從心而發。祝父親身體健康！

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