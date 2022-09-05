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【國安教育】中大新增必修課「認識中國」3任校長有份執教　涉中國崛起及金耀基評六四著作

社會 19:28 2022/09/05

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中大今日（5日）在開學日舉行升旗儀式，本身是中大校友的保安局局長鄧炳強、教育局局長蔡若蓮及中聯辦教育科技部副部長徐凱等人出席。（中大提供圖片）

香港中文大學新學年入學新生必修2個國安教育課程，其中《認識中國》課程今日（5日）率先開課，中大3任校長包括現任校長段崇智、前校長金耀基及劉遵義均有份授課，課程內容涉及中國文化、歷史，現代化，以及經濟發展等，中大盼藉課程增強學生民族認同感。課程要求閱讀文章包括由金耀基撰寫評析六四事件的著作。學生須自行在網上觀看課堂影片後做功課及在學期尾完成考試，合格才可畢業。

包括中大在內有4間大學本學年新增必修國安教育課程，中大分別於上、下學期推出《認識中國》及《國家憲制秩序與香港》兩個課程，各佔1個學分，要求所有新入學本科生必須修讀。

《認識中國》課堂5段預錄影片，將按主題先後上載，學生可隨時重溫。課堂內容分別涉及儒家、道家及佛教傳統思想；秦、唐朝被列強入侵的「百年屈辱」，以及新中國成立歷史等；中國現代化的救國和自強運動；人民幣國際化；由古代「四大發明」到現代重大科技研究等。

首堂由段崇智親自出馬授課，他提及：「被列強壓迫的一個世紀後，中國已經復興成為強大和自力更生的國家，中國崛起被指是當代史上最重要歷史事件之一，絕對是世界各國與每個人都要認識的課題。」

每堂由不同人士執教，包括中大前校長金耀基、劉遵義及前副校楊綱凱等。課程大網列出要求或建議學生閱讀文章，包括本身是社會學家的金耀基所撰的《神州悲劇的沉思：1989年天安門事件評析》，提及六四事件對中國的影響，以及早前據報被部分中學下架的《中國政治與文化》等。

課程目標讓學生了解中國崛起現象、思考如何應對中國的挑戰；增強對文化差異的認識，從而進一步反思自身文化身份；加深對中國歷史和文化複雜性的認識，並藉此增強民族認同感。

課程設優異、合格及不合格評級，學生須完成5份功課及期末考試，考獲合格或以上成績才符合畢業要求。課程另設網上諮詢環節供學生提問，供有興趣學生另行報名參加。

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記者：馮琪雅

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