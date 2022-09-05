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【食物安全】52歲女子獅子山偶遇行山客贈野菇　回家煮食後食物中毒送院

社會 19:31 2022/09/05

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52歲女子獅子山偶遇行山客贈野菇，回家煮食後食物中毒送院。（資料圖片）

衞生署衞生防護中心今日（5日）正調查一宗懷疑進食野生菇類後引致食物中毒的個案，並呼籲市民切勿採摘野生菇類進食。

個案涉及一名52歲女病人，她9月3日在家進食菇類約3小時後，出現發冷、出汗、唾液分泌增加、嘔吐和腹瀉徵狀，9月4日到伊利沙伯醫院急症室求醫，並入院接受進一步治療，情況穩定，現已出院。

初步調查顯示，病人9月3日在獅子山一帶遇上1名行山人士，野生菇類由該名行山人士給予。衞生防護中心調查仍在繼續。

衞生防護中心發言人指，由於難以辨別菇類是否適宜食用，市民切勿採摘野生菇類進食

他補充，進食菇類引致的食物中毒一般為急性。病徵通常包括進食後短時間內出現噁心、嘔吐和腹痛等腸道徵狀。因應不同的菇種，病人亦可能出現如大量流汗、幻覺、昏迷或其他神經系統病徵和肝衰竭，嚴重者更可能引致死亡。

發言人表示，如懷疑因進食菇類引致食物中毒，應立即求醫。如有剩餘菇菌，應帶同前往求醫，以供辨識種類。

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記者：黃穎津

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