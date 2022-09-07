【正能量】畫家廖小英近70歲首出書　繪本記錄成長印記勉勵大眾自強

▲ 廖小英於《我的童年：上水妹仔手繪本》，記錄了50件童年趣事。（陳國峰攝）

「人生七十古來稀」，今年70歲的廖小英才開展人生新篇章。熱愛藝術創作的她約兩年前首次參與出版書籍，以繪本形式記錄上水農村成長的童年趣事。小學未畢業、12歲已成為「工廠妹」，人生經歷無數奮鬥，廖小英說希望透過其成長故事帶來一點正能量，鼓勵大眾自我發掘，並珍惜身邊的人和事。

今年70歲的廖小英形容自己多年來是「打牌師奶」，直至50歲離婚，開展人生新一頁。她形容離婚後有感人生才真正開始：「我覺得（50歲）係我人生最燦爛嘅時候，當時唔需要化粧，都係好有朝氣、活力自信，係對住塊鏡都覺得自己真係靚。」

獲得這份自信，源於廖小英發掘了藝術天賦。雖然自小已在課本上塗畫，但她從未上過正規的美術課。直至約2003年，她獲邀到廣州美術學院雕塑系學習1年，透過藝術創作獲得旁人的尊重、老師及同學的愛護，亦令她從中獲得自信，笑言更因此變得容光煥發：「去到讀書第2個月，甚至有研究生追我。」

由「打牌師奶」到成為畫家，廖小英年近半百始踏足美術界，現時速寫、板畫、雕塑樣樣精通，在港開班授徒，亦多次設展覽，更曾在香港科技大學內教班。直到兩年前在朋友鼓勵下，開始將童年生活畫下來。原來廖小英在上水出生長大，是一名客家「妹仔」，童年在農村通處跑，留下很多開心回憶。繪本內記錄其童年生活、與家人相處的瑣碎事，從中亦可一探本港歷年大事。繪本記錄她成長直至12歲的故事，以她開始在工廠打工，結束童年無憂無慮的生活作結。

「愈畫愈過癮、愈開心，依家睇返個種喜悅都仲係度。」廖小英在《我的童年：上水妹仔手繪本》內記錄50件童年趣事，包括與姊姊玩螢火蟲、落田耕作、與媽媽到河邊洗衣服等，亦有第一次坐升降機的經歷。

▲ 繪本中的「偷蔗」一幕，是廖小英最喜歡的畫作故事。（陳國峰攝）

她於全書最喜歡的一幅畫作，是「偷蔗」。畫中的她與同伴一起到竹蔗田偷蔗，3個小孩各自拿着一根蔗準備逃跑，記錄她童年難得與男生一起玩的畫面。書內亦記錄廖小英很多童年的「第一次」，例如第一次看到巴士、第一次坐升降機等。其中有關升降機的畫作，她僅花半小時就完成。

透過其童年故事，讀者亦可一窺本港歷史大事，就如書中提到1962年颱風溫黛吹襲香港，廖小英亦受災，甚至連家的屋頂都被吹走，一家人在風雨中互相保護、颱風後又要被迫搬到豬欄居住，等候修理。

憶全家食飯開心 翻看舊作傷感

完成創作後，廖小英偶爾亦會翻看，但有些畫作會令她觸景傷情，一幅全家圍在一起吃晚飯的畫作，尤其令她傷感，

一家人齊齊整整食飯，當時係窮，但窮得嚟好開心；我會諗，如果當時嘅我有依家嘅智慧同見識，我應該可以幫到屋企人，唔使佢哋咁辛苦。

廖小英的畫風很獨特，人物的樣貌表情只有簡單數條綫，但動作卻很生動。她說，完成所有畫作需時1個多月，反而撰寫文字是一個大挑戰：「因為我係寫香港故事，所以想用廣東話寫，但都係好大挑戰。」最終斷斷續續花費兩個月才寫畢整書。

▲ 廖小英於《我的童年：上水妹仔手繪本》書內記錄50件童年趣事。（陳國峰攝）

廖小英說，出版繪本是希望可留下自己的作品，亦盼望分享其奮鬥故事：

我小學未畢業就出嚟做工廠妹，見到啲同年人返學，我就坐係度賺個幾蚊一日；我好傷心，我同自己講，我生活喺垃圾崗入面，但我唔要變成垃圾。

她希望透過其經歷，可為大眾帶來一點正能量：

呢幾十年我體會到讀書係重要，但唔一定要喺學校。只要肯學，係任何地方都可以增長知識、發掘智慧；所以我鼓勵任何人無論何時何地，都要不斷地自我發掘。

自我發掘 珍惜身邊人和事

雖然繪本充滿懷舊意味，但廖小英相信任何年紀的人都可從中找到共鳴之處：

雖然隔咗幾十年，但太陽底下無新事，親情、人生奮鬥、自我發掘……呢啲係咩年代都有需要。

她亦希望藉繪本提醒讀者要好好珍惜身邊事物，「珍惜現在、你身邊嘅人，唔好將佢哋輕易放過，唔好忘記。」廖小英笑言人生苦短，雖已是古稀之年，但她仍朝氣勃勃，希望可以周圍探索不同地方。她透露會繼續創作，目前正埋頭準備另一本與香港有關的作品，日後有機會，亦會繼續記錄自己的人生故事：「我希望有200歲！可以健康地見到世界進步，滿足我嘅求知慾。」

▲ 廖小英於《我的童年：上水妹仔手繪本》書內記錄50件童年趣事。（陳國峰攝）

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記者：黃悅晴