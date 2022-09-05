【持械行劫】4匪持刀槍劫價值1,300萬名錶　警拘6人起回36隻失錶檢23萬現鈔

▲ 4匪持刀槍劫價值1,300萬名錶，警拘6人起回36隻失錶檢23萬現鈔。（資料圖片）

銅鑼灣鬧市上周三（31日）發生持械行劫案，4名賊人手持懷疑槍枝及利刀劫走約70隻名錶，價值約千萬元。

警方今日（5日）拘捕6名涉案男子分別涉嫌行劫及串謀行劫罪。案情指，在8月31日下午1時許，4名賊人進入在駱克道441號地下一間鐘錶舖行劫，他們用疑似手槍、一把利刀及鐵錘指嚇職員，最終在店舖掠走70隻名貴手錶，市值約1,300萬港元。

經連日追查，警方成功鎖定4名賊人身份，昨日（4日）在銅鑼灣及旺角拘捕4名本地男子，年齡介乎20至35歲，涉嫌行劫罪，全部報稱無業。警方翻查大量閉路電視後發現，4人在案發當日早上已在銅鑼灣及灣仔一帶遊蕩，相信是進行踩線行為。

警方亦在被捕人身上、他們入住的酒店房間及住所中起回36隻失錶，並搜獲23萬港元現鈔，相信為犯罪得益。警方指在拘捕行動中，找不到涉案疑似手槍，但亦找不到證據顯示案件牽涉真實槍械。

而據調查所得，4名疑犯在案發事前及事後均曾駕駛兩輛私家車，懷疑2名車主在知情下提供車輛予4名賊人犯案，故警方亦於今日（5日）在跑馬地及元朗以串謀行劫拘捕2名分別32歲和43歲的本地男子。

6人仍被扣查中，警方表示會積極檢視6名被捕人是否與在香港其他地方發生的其他刑事案件有所關聯，當中部分人亦有三合會背景。警方指亦正積極調查案件，全力追查其他失錶下落，不排除有更多人被捕。

警方呼籲，如市民發現有人出售不明來歷名貴手錶，或懷疑出售手錶為劫案失物，應立即聯絡警方，電話是2860 7834/9886 0043。

警方重申，行劫是一項嚴重罪行，一經定罪最高可判監終身監禁。

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記者：黃穎津