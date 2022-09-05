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【開學】蔡若蓮出席中大開學日升旗禮　深切期望大學逐步落實國安教育展現新氣象

社會 20:22 2022/09/05

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中文大學今日（5日）於新旗台舉行開學日升旗禮。（中大提供圖片）

中文大學今日（5日）舉行開學日升旗禮，教育局局長蔡若蓮、保安局局長鄧炳強、教育局局長蔡若蓮及中聯辦教育科技部副部長徐凱等人出席。蔡若蓮其後在社交平台發文，指社會對大學生寄望甚殷，她深切期望大學在新學年展現新氣象，包括逐步落實國家安全教育，培養同學成為有識見、有承擔，具國家觀念、香港情懷及世界視野的人才。

蔡若蓮提到，中大校訓為「博文約禮」，出自《論語》的「君子博學於文，約之以禮」，意思是君子要有深廣的知識，也要遵守禮儀，目標就是德才兼備。

蔡若蓮續說，社會為大學教育投入大量資源，自然對大學生寄望甚殷，希望他們有能力、有智慧和良好品格成為社會未來的主人翁，形容「能力愈大，責任愈大」。她希望同學感恩社會的厚愛、家庭的愛護，珍惜學習時間和機會，勿忘自身責任，好好裝備自己，未來通過服務和工作各方面作出貢獻。

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責任編輯：馮琪雅

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