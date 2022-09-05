【防疫措施】當局巡128間酒吧及1,760間餐飲處所　共向65名顧客或員工發出定額罰款通知書

▲ 當局巡128間酒吧及1,760間餐飲處所，共向65名顧客或員工發出定額罰款通知書。（資料圖片）

食環署發言人今日（5日）表示，食環署與警方自9月2日至今日凌晨繼續加強巡查各區的酒吧／酒館、其他餐飲處所及若干其他處所，向違反防疫規例的負責人、員工及顧客採取嚴厲執法行動。發言人表示，本地疫情近日持續嚴峻，執法部門會持續積極採取嚴厲執法行動，處所負責人及市民切勿以身試法，應同心協力減低病毒在社區的傳播風險。

過去3日（9月2日至4日），食環署和警方的執法數字如下：

巡查 向處所負責人展開檢控程序 向顧客／員工發出的定額罰款通知書 酒吧／酒館 128 2 37 其他餐飲處所 1760 22 28

此外，食環署及警方已要求相關處所採取減低傳播風險的相應措施，違規處所須於執法人員發現違規情況後的翌日起，在下午6時正至翌日上午4時59分停止售賣或供應供在餐飲業務處所內進食或飲用的食物或飲品，並不得安排多於2人同坐一桌，為期3、7或14天不等或關閉處所7或14天。有關個案數字詳列如下：

減低傳播風險的相應措施或關閉處所 酒吧／酒館 其他餐飲處所 沒有晚市堂食及只限二人一桌3天 不適用 5 沒有晚市堂食及只限二人一桌7天 不適用 6 沒有晚市堂食及只限二人一桌14天 不適用 11 關閉處所7天 1 不適用 關閉處所14天 1 不適用

餐飲業務負責人違反第599F章規例或「疫苗通行證」的規定及指示可被檢控，一經定罪，最高可被罰款50,000元及監禁6個月。身處餐飲處所或其他指明處所的人士亦須遵從適用於他們的要求；違反有關規定即屬犯罪，最高可被罰款10,000元，或可藉繳付定額罰款5,000元解除因該罪行而須負的法律責任。此外，顧客在餐飲處所內違反同坐一桌人數上限的規定，可按《預防及控制疾病（禁止聚集）規例》（第599G章）被定額罰款5,000元；在非餐桌飲食時沒有佩戴口罩的人士，可因觸犯《預防及控制疾病（佩戴口罩）規例》（第599I章）被定額罰款5,000元。

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記者：黃穎津