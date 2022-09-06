【航空業復甦】國泰搶人材迎復甦　計劃3年培訓千名機師

▲ 國泰昨與理工大學簽訂合作協議，合辦見習機師培訓計劃。（陳國峰攝）

本港航空業界有望走出寒冬，但人手短缺成為復甦瓶頸。國泰航空為復航準備積極出招「搶人才」，包括與香港理工大學合作改革見習機師培訓計劃，未來3年加碼培訓逾1,000名本地見習機師，以應付長遠發展。

國泰航空行政總裁鄧健榮指，國泰過去34年僅培訓逾1,000名本地見習機師，換言之未來3年平均培訓名額增近10倍；國泰現時欠缺機師應付復甦需求，正加緊招聘，目標2年招聘逾4,000名前綫員工，包括700名機師。

經歷近3年疫情，各國航空業正迎來復甦，惟航空業人手出現短缺，成為復甦的瓶頸。為加強本地人才培訓，國泰昨與理工大學簽訂合作協議，合辦見習機師培訓計劃，大幅增加見習機師數量，迎接疫後復甦機遇；由理大負責航空理論課程，國泰則安排海外及模擬倉飛行訓練。運輸及物流局局長林世雄昨出席簽署儀式時表示，相信疫情穩定後，本港航空業界將會迎來強勁復甦，內地以至亞洲對航空交通需求殷切，會為業界帶來機遇。

國泰航空行政總裁鄧健榮表示，國泰自1988年起推出見習培訓計劃，34年來僅培訓了逾千名見習機師，而與理大合作的新培訓計劃，擬於明年底培訓出400名二副機師；2025年前培訓逾千名見習機師，換言之每年培訓名額增近10倍。

另外，國泰亦正加緊招聘，目標2年招聘逾4,000名前綫員工，包括700名機師。國泰副飛行訓練經理兼機師馮應聰指出，現時國泰需要更多機師人手，應付將會增加的工作量，未來會加緊培訓。

理大常務及學務副校長黃永德則指，現時機師短缺已成全球航空業復甦的瓶頸，目前理大與國泰計劃，每年會培訓約240名學員。他認為，計劃讓香港青年的「機師夢」得以實現，未來理大會推出更多專業培訓計劃，以配合國家《十四五規劃綱要》發展。

國泰見習機師培訓計劃為期55至60個星期，將提供航空理論和飛行訓練，申請者需附合一系列語文能力和健康要求；雖然持航空相關學位會獲優先考慮，但並非硬性要求，今年就有學員是物業管理學士課程畢業生

學員完成課程後或可成為二級副機師，入職即可獲54萬年薪，平均每月約4.5萬元，另有每月逾萬員津貼。翻查國泰資料，二級副機師累積1,500小時飛行時數後，便有機會晉升至副機長，年薪可達逾83萬。

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記者：陳梓蔚