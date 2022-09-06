【衝上雲霄】物業管理畢業生愛上飛行轉跑道　自費赴溫哥華學揸飛機

▲ 見習機師陳梓盈（左），見習機師徐凌峰（右）。（陳國峰攝）

國泰與理大合辦見習機師培訓課程，首批學員早在今年3月開始接受培訓，學員中有物業管理出身的航空「發燒友」，亦有因電視劇《衝上雲霄》就讀機械工程的女生。國泰副飛行訓練經理馮應聰指，招募學員着重熱誠，會主動學習，「例如你自稱喜歡打籃球，但連三分線是甚麼都不知，很難說服我你有熱誠。」

新版國泰見習機師培訓計劃早於今年3月開課，首班有24名學員，當中包括物業管理出身的徐凌峰，「老實說，我讀物管時對機師無興趣，後來讀到一名國泰機師『史丹』的書，他提到機師的挑戰和樂趣均令我嚮往，便立志『轉跑道』。

徐凌峰為做機師下了苦工，就讀物管課程期間，曾自行到溫哥華報讀航空課程，累積10小時飛行時數。儘管疫情未止，但徐凌峰相信行業將會復甦，「所以做機師仍很吸引，最少我可以免費飛行。」

另一位學員陳梓盈則是機械工程出身的女生，成為機師竟與電視劇《衝上雲霄》有關，「當年父母沉迷《衝上雲霄》，便希望我做機師，安排我參加了香港航空青年團，期間有幸體驗飛行，讓我喜歡上飛的感覺。」當時陳梓盈只希望從事與飛機相關的工作，未有明確決定前路，遂先報讀機械工程學科，為未來做好準備。

國泰副飛行訓練經理馮應聰指，雖然自己已有30年飛行經驗，但對航空的熱愛仍像2位學員，「飛行是自由，但機師的工作卻要自律精確，在自由和自律之間揣摩，始終讓我感到有趣。」被問到有否報讀「貼士」？馮應聰認為最重要熱誠，「例如對籃球有熱誠，不用人教都會知道三分線在那，同樣道理，如果認為自己對機師行業有興趣，很多事前準備都是順理成章的。」

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記者：陳梓蔚