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【靚聲歌手】由旺角街頭唱至西九　「小龍女」登戲曲中心三度開唱

休閒消費 17:00 2022/09/05

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小龍女被冠以街頭鄧麗君之美譽。

原名龍婷的歌手「小龍女」，由2017年4月在香港旺角街演，至成為網紅，唱到登上央視2019年「第十五屆星光大道年度」總冠軍，憑著柔和悅耳甜美的歌唱才華，被冠以街頭鄧麗君之美譽。

近兩年她連續被邀參力央視、湖北衛視及陝西衛視新年春晚演唱，疫情前分別於2018及2019年皆在九展舉行了兩次個唱，全場爆滿。

疫情3年，小龍女宣布於11月18日在香港西九文化區戲曲中心舉行第三次個人演唱會，只演一場，絕不加場，門票將於9月中公開發售，正式發售日期稍後官方公布，並正努力籌備演唱會海報。

小龍女表示今次演唱會場地是她期待已久。

今次演唱會特色，小龍女透露除了大家熟悉的鄧麗君的歌曲，以及60、70年代金曲外，也會加進一些時下網路爆紅的歌曲，希望今次演唱會多元化，服裝亦會以端莊大方為主。

小龍女表示今次演唱會場地是她期待已久，終於心償所願，她解釋：「2021年8月28日曾在西九戲曲中心參加『青春管弦夢飛翔心懷祖國，情繫河南』演出。當時感覺戲曲中心是一個非常理想的演唱會場地。所以一直也希望第三次個人演唱會可以在戲曲中心舉行，好開心，一定會好好享受及演出感謝歌迷這3年來一直等待。」

記者：Eric

歌手 文娛藝術 戲曲中心 西九文化區 演唱會

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